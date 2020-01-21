الرئيسية | محليات أيمن الصفدي رئيساً للوزراء بالوكالة

وطنا اليوم-عمان:غادر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مساء اليوم إلى دافوس بسويسرا للمشاركة مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، في القمة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يبدا اعماله بمشاركة رؤساء دول وحكومات ووزراء ورؤساء مؤسسات وشركات عالمية كبرى ورجال اعمال.

فيما علم ان وزير الخارجية أيمن الصفدى تولى رئاسة الوزراء بالوكالة طيلة فترة غياب الرزاز، كونه الأقدم بين الوزراء.

ويشارك رئيس الوزراء، في جلسة خاصة صباح الاربعاء حول " الافاق الجيوسياسية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا " يديرها رئيس المنتدى بورج براندي ويشارك فيها وزراء ومسؤولون من عدة دول.

كما يعقد رئيس الوزراء لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء الوفود المشاركة في المنتدى مثلما سيكون لرئيس الوزراء نشاطات اعلامية مكثفة عبر العديد من محطات التلفزة والصحف العالمية لعرض وجهة نظر الحكومة وجهودها في تعزيز بيئة الاعمال والتي تاتي استكمالا لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الترويج للاردن واستقطاب الاستثمارات العالمية.

وسيعرض رئيس الوزراء، الذي يتراس الوفد الحكومي الاردني الى المنتدى الذي يضم وزيري الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي والسفير الاردني في سويسرا خالد القاضي، جهود الحكومة وبرنامجها الوطني للاصلاح الاقتصادي الهادف الى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والتنمية واستقطاب الاستثمارات التي تولد فرص العمل للاردنيين.

ويشكل المنتدى، الذي يعقد دورته الحالية تحت شعار العمل من أجل عالم "متماسك" وتنمية "مستدامة"، وبمشاركة نحو 3000 شخص فرصة للحكومة لعرض استراتيجيتها المتعلقة بالنمو واستقطاب الاستثمارات والمشروعات الكبرى التي يعتزم الاردن تنفيذها في العديد من القطاعات الحيوية بما فيها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والبحث عن تمويل لها من قبل مؤسسات وصناديق دولية.

كما تركز رسالة الاردن الى المنتدى على ضرورة حشد الدعم الدولي لمواصلة تقديم الدعم والمساندة لجهوده في تحمل اعباء استضافة اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات الاساسية لهم والتخفيف من تداعيات ازمة اللجوء على الاردن والمجتمعات المستضيفة.

يشار الى ان المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تاسس عام 1971 ومقره جنيف هو مؤسسة غير ربحية يهدف الى المساعدة في اعداد الخطط العالمية والاقليمية ويعقد اجتماعاته السنوية في دافوس بسويسرا وفي العديد من الدول ومن بينها الاردن الذي استضاف فعاليات المنتدى 10 مرات.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر