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فواتير شركة الكهرباء تُرعب الأردنيين وتعتصر جيوبهم
وطنا اليوم-عمان:في الوقت الذي ينفي فيه مسؤولون في شركة الكهرباء الأردنية حدوث أي تغيير على الرسوم الثابتة على فاتورة الكهرباء، ومبررين ان ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الى زيادة حجم الاستهلاك للتيار، الا ان واقع الحال يتنافى تماما مع تلك التصريحات ، وقد ازدادت شكاوى المواطنين في هذا السياق مدعمة بفواتير تبلغ قيمتها الضعف عن سابقاتها من الفواتير رغم محدودية وثبات كمية الاستهلاك المسجلة بفواتيرهم !!
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