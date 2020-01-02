الرئيسية | محليات فواتير شركة الكهرباء تُرعب الأردنيين وتعتصر جيوبهم

وطنا اليوم-عمان:في الوقت الذي ينفي فيه مسؤولون في شركة الكهرباء الأردنية حدوث أي تغيير على الرسوم الثابتة على فاتورة الكهرباء، ومبررين ان ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء الى زيادة حجم الاستهلاك للتيار، الا ان واقع الحال يتنافى تماما مع تلك التصريحات ، وقد ازدادت شكاوى المواطنين في هذا السياق مدعمة بفواتير تبلغ قيمتها الضعف عن سابقاتها من الفواتير رغم محدودية وثبات كمية الاستهلاك المسجلة بفواتيرهم !!

واشتكى مواطنون من زيادة كبيرة على فواتيرالكهرباء لشهر كانون الثاني/ يناير الجاري، مشيرين إلى أنها جاءت ضعف قيمة فواتير شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

المتضررون ممن ارتفعت قيمة فواتيرهم يؤكدون عدم استخدمهم لأجهزة كهربائية تستنزف المزيد من التيار، الأمر الذي يتركهم في حيرة واسعة من أمرهم، ترجح كفتها الى أنهم يدفعون مقابل خدمة غير موجودة !

ونقل عن مصدر في الشركة قوله “إن زيادة قيم الفواتير سببها زيادة استهلاك المواطنين للكهرباء نتيجة انخفاض درجات الحرارة الحرارة بشكل كبير، ما يدفهم إلى تسخين المياه بشكل أكبر واستخدام التدفئة كذلك”.

وأشار إلى أن “المواطنين لا يشعرون بزيادة الاستهلاك، لذلك يتفاجأون عند استلامهم الفواتير”.

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