انذار لنقابة المعلمين وجهته نقابة اصحاب المدارس بسبب اعاقات تسببت بها النقابة

وطنا اليوم-وجهت نقابة اصحاب المدارس الخاصة انذارا عدليا الى نقابة المعلمين الاردنيين لإعاقتها اعمال المدارس الخاصة برفضها تصديق كشوفات تعيين المعلمين المعينين في المدارس الخاصة وانها تسببت بتعطيل الاعمال الادارية والتعليمية للمدارس المرخصة المنتسبة لنقابة المدارس الخاصة .

وتحاول نقابة المعلمين الأردنيين التغول على نقابة اصحاب المدارس الخاصة بالزام المدارس الخاصة بتطبيق قانون وتعليمات نقابة المعلمين الأردنيين متجاهلة بإن المدارس الخاصة تمثلهم نقابة اصحاب المدارس الخاصة امام الجهات الحكومية والخاصة وهي ذات استقلالية ادارية ومالية ولا تتبع الى نقابة المعلمين الأردنيين سواء اداريا او ماليا ولا تحكمها أي قرارات او تعليمات صادرة عن نقابة المعلمين الأردنيين ولا يجوز لها التدخل مباشرة او غير مباشرة لان في ذلك مخالفة قانونية .

ويذكر ان العديد من المدارس الخاصة في العاصمة عمان والمحافظات سبق وان اعلنت عن امتناعها إرسال معاملاتها الى نقابة المعلمين الأردنيين وربط تصديق تعيينات المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة بانتساب العاملين فيها لنقابة المعلمين الأردنيين ، معتبرين أن هذا الإجراء تدخل مباشر في شؤون نقابة أصحاب المدارس الخاصة ويتعارض مع دورها في الدفاع عن المؤسسات التعليمية الخاصة في المملكة انسجاما مع المادة الثالثه من النظام الداخلي لنقابة اصحاب المدارس الخاصة ، وان صاحب الولاية على المدارس الخاصة في الشؤون التربوية والفنية هي وزارة التربية والتعليم وليس لاية جهة اخرى .. وان تدخل نقابة المعلمين الأردنيين في شؤون المدارس الخاصة يعطل مسار العملية التعليمية الخاصة .

ومن الجدير بالذكر ان نقابة المعلمين ترفض تصديق جداول تعيينات المدارس الخاصة الا بعد إلزام ( اجبار) جميع المعلمين بدفع اشتراكات السنوية بأثر رجعي عن السنوات السابقة منذ تأسيس نقابة المعلمين الأردنيين الامر الذي يعتبره اصحاب المدارس الخاصة تعطيلا لمعاملاتها المتوقفة منذ تاريخ 1/9/2019 ولغاية تاريخه .