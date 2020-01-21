الرئيسية | محليات الاعتماد على الذات...السيناريو المعتمد لاستراتيجية قطاع الطاقة

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء ان الاعلان عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030) سيتم بعد اقرارها بصيغتها النهائية من قبل مجلس الوزراء.

واوضحت الوزارة في بيان اليوم ، ان الاستراتيجية تتضمن اربعة محاور تركز على أمن التزود بالطاقة و توافرية الطاقة بأسعار مقبولة ( خفض كلفة الطاقة) والاستدامة، اضافة الى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

ووفق البيان، تسعى وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خلال الاستراتيجية الى تنويع مصادر الطاقة واشكالها وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي وزيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني بالاضافة الى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الاردن لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بكافة اشكالها.

ولتحقيق ذلك تم اعتماد سيناريو الاعتماد على الذات من خلال تعظيم مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقه الكهربائيه وخليط الطاقه الكلي.

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