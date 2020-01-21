الأمن العام: طرق مغلقة في جنوب المملكة

وطنا اليوم-عمان:أعلن الأمن العام - ادارة السير، مساء الثلاثاء، حالة الطرق في جنوب المملكة، والتي تشهد تساقطا للثلوج.

وقالت ادارة السير، " ان لواء بصيرا منطقة القادسية غرندل الرشادية تشهد تساقط غزير للثلوج والطرق مغلقة والعمل جار على فتحها".

وأشارت الى ان جميع الطرق الفرعية في منطقة القادسية مغلقة بسبب الضباب وتراكم الثلوج.

وبينت ان منطقة العين البيضاء في الطفيلة تساقط للثلوج على فترات والطرق سالكة بحذر.

وأوضحت ان منطقة القصبة في الطفيلة تشهد تساقطا للأمطار والبرد على فترات.

ولاحقا قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان حالة الطرق لغاية الساعة الخامسة مساء على النحو التالي:

اقليم الجنوب

الطفيلة: ثلوج خفيفة وجميع وجميع الطرق سالكة باستثناء مناطق العين البيضاء وبصيرا والقادسية والعيص والراشدية وام سراب سالكة بحذر شديد.

غرب معان: ثلوج خفيفة وجميع الطرق سالكة باستثناء طريق الهشة باتجاه الشوبك مغلقة خوفا من الانزلاقات.

اقليم الوسط / امطار متفرقة بين الحين والاخر وجميع الطرق سالكة باستثناء طريق وادي القمر مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ويهيب الناطق الاعلامي بالاخوة المواطنين باخذ الحيطة اقصى درجات الحيطة والحذر اثناء المسير على الطرقات والالتزام بقواعد المرور والارشادات من قبل رجال الامن العام المتواجدين بالميدان والاتصال على مركز القيادة والسيطرة ٩١١ عند الحاجه .