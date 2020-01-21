الرئيسية | محليات الحكومة توافق على معايير إنشاء المراكز الصحيّة والمستشفيات

وطنا اليوم-عمان:أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز معايير إنشاء المراكز الصحيّة والمستشفيات في المملكة.

وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء، إن الأسس والمعايير التي أقرها المجلس تهدف إلى تخفيض الهدر والتوسع العشوائي في بناء المراكز الصحيّة والمستشفيات، خصوصاً في ظلّ ارتفاع الكلفة التشغيليّة لها، وحاجتها إلى كوادر طبيّة مؤهّلة.

وأكّد أن الأسس والمعايير الجديدة ستسمح بوصول الخدمات الطبيّة اللازمة إلى المناطق المستهدفة التي تفتقر للخدمة الصحيّة، إضافة إلى إيقاف الهدر في بعض المناطق التي تضمّ مراكز صحية "لا تبتعد عن بعضها سوى مئات الأمتار".

وتابع جابر، "هذه المعايير والأسس أخذت من المعايير الدولية في بناء المراكز الصحية والمستشفيات التي تعتمد على عدد السكان المنوي خدمتهم، وتراعي البعد المكاني عن أقرب مستشفى أو مركز صحي، وسهولة الوصول إليه".

ولفت إلى أن هذه الأسس والمعايير توضع لأول مرة، مبيناً أن هذا توجّه عام للحكومة، بهدف تنظيم الخدمات في جميع المناطق لخدمة المواطنين.

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