الرئيسية | محليات المشيش للطاقة المتجددة تخصص 15% من ارباحها لجمعية المشيش التعاونية في البادية الجنوبية

وطنا اليوم-في بادرة هي الاولى من نوعها وقعت جمعية المشيش التعاونية متعددة الاغراض وشركة المشيش للطاقة المتجددة اتفاقية تعاون بين الطرفين تنص على تخصيص ماقيمتة 15% من صافي ارباح الشركة من اعمالها في البادية الاردنية للجمعية على ان تؤل هذه الارباح لغايات انشاء رياض اطفال و تدريب الشباب العاطلين عن العمل وتشغيلهم في مجال الطاقة المتجددة بالتنسيق مع الموسسات الرسمية.

وقال مدير عام شركة المشيش للطاقة المتجددة خالد ابوسمهدانة انطلاقا من المسوؤلية الاجتماعية للشركات العاملة في البادية الجنوبية وانطلاقا من الحس الوطني تجاه ابناء المناطق فان شركة المشيش للطاقة والتي انبثقت من رحم البادية الجنوبية و المصنفة بالدرجة الاولى تسعى لتنمية المناطق وخلق فرص عمل حقيقية في مجالات تتطور بتسارع خاصة ان للشركة فروع عديدة في المحافظات.

واشار ان الشركة تامل بالتعاون مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الاردنية في تنفيذ مشاريعها من خلال كوادر مدربة من ابناء المنطقة لتخفيف من البطالة واطلاق وعي حقيقي باهمية اقامة مشاريع في مناطق البادية لتنميتها موكدا ان الشركة تامل في تجهيز كوادرها من ابناء البادية بغية العمل في مشروع المحمدية للطاقة والبالغ قدرتة 50 ميغا بالشراكة مع الشركة الهندية العالمية المنفذة للمشروع والتي تملك خبرات رائدة في هذا المجال موكدا ان مشروع المحمدية للطاقة يستوعب اكثر من 150 شاب بين فني ومهندس لتنفيذالاعمال الفنية في مجال الطاقة.

مشيرا ان دعم جمعية المشيش التعاونية جاء بعد الاطلاع على افكار القائمين عليها في مجال التدريب وانشاء رياض الاطفال والتي توفر عدد كبير من فرص العمل وتساهم في خلق واقع مميز لاطفال البادية الجنوبية وتحد من البطالة في مناطق البادية.من جانبة قال المخترع خالد الحجايا رئيس جمعية المشيش التعاونية ان التوائمة بين الجمعية وشركة المشيش للطاقة المتجددة هي بادرة مهمة لتحقيق تطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بان الشباب عماد المستقبل وعلى الجميع خلق فرص عمل حقيقية لهم.

وأشار أن البادية تفتقر لرياض الأطفال وتدني في مخرجات التعليم وهو تحدي يؤرق الأهل في البادية موكدا أن على الشركات العاملة في المنطقة الاحتذاء بهذه الشركة في تحمل مسؤلياتها الوطنية والمسؤلية المجتمعية نحو ابناء البادية الجنوبية الذين يعانون من الفقر والبطالة والتلوث البيئي من خلال تدريب الشباب وتشغيلهم في مجالات عديدة كالطاقة المتجددة كفنيين للعمل في المشاريع التي ستقام في المنطقة وبخاصة المشاريع المنفذة من خلال الصندوق الهاشمي لتنمية البادية.

مؤكدا انه مشروع المحمدية البالغ قدرته 50 ميغا يمكن أن يساهم في تدريب و تشغيل اكثر من 150 شابا من ابناء البادية عن طريق التعاون مع الجمعية ومؤسسة التدريب المهني في بناء قدراتهم وإعطائهم تدريب نظري وعملي توثق بشهادات تثبت مهاراتهم في هذا المجال بشكل رسمي

وأشار أن الهيئة الادارية للجمعية قررت إنشاء ثلاث رياض اطفال كمرحلة اولى على ان يتبعها إنشاء رياض اطفال في جميع المناطق النائية بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات المعنية من خلال مبادرات بنائة لتشغيل فتيات عاطلات عن العمل في مناطق بامس الحاجة إلى أخذ المرأة دورها في تنمية مناطقها .

وقال الحجايا اتقدم بهذه المبادرة واعضاء جمعية المشيش التعاونية لخدمة الأهل في البادية الجنوبية وهم القابضين على الجمر وقدم الحجايا شكره لكافة المسؤولين الذين ابدوا تعاونهم لتحقيق هذه المبادرة كقصة نجاح تحمل المواطنة الصادقة والمسؤلية الوطنية والتي نحن بأمس الحاجة لها.

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