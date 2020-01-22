الرئيسية | محليات وزير المالية : لم تزعجني سخرية الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:علق وزير المالية، محمد العسعس، على الفيديوهات الساخرة التي تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلانه السلع المخفضة ضريبتها، تحت قبة البرلمان، قبيل إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2020.

وقال العسعس لبرنامج ستون دقيقة، "شاهدت مثل الأردنيين الفيديوهات الساخرة وضحكت مثلهم، حس الفكاهة والدعابة شيء يسعدنا، ولم تزعجني الفيديوهات".

وأجاب العسعس على بعض الملاحظات التي طرحها مراقبون بشأن أثر قرار تخفيض ضريبة المبيعات على 76 سلعة.

وقال وزير المالية، إن عدم تخفيض ضريبة الأرز والسكر وحليب الأطفال، منبثق من أن هذه السلع معفاة من الضرائب من الأساس.

وبالنسبة للسلع المخفضة ضريبتها، إن كانت اساسية أم لا، أكد العسعس أن هذه السلع هي أساسية بالفعل لمعظم منازل الأردنيين.

وعن سبب سرده لأسماء السلع تحت قبة البرلمان، الأمر الذي انتقده ناشطون، قال العسعس إنه لا يوجد أهم من الأمن المعيشي للأردنيين، وإنه يشعر بالفخر لتحدثه بما يهم المواطنين، إضافة إلى أن طريقة إعلان تخفيضات سابقة تسببت بلغط بين المواطنين.

واتفق العسعس، بأن قرار التخفيض ليس كافيا، لأن تحويل العبء الضريبي من ضرائب استهلاكية إلى مباشرة، طريقه طويل، لكن الأهم أن الأردن بدأ يسلك طريق التخفيض.

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