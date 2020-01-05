الرئيسية | محليات صرصور داخل قسم الانعاش في أحد المستشفيات الحكومية

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون عبر مواقع مقطع فيديو يظهر وجود "صرصور" داخل قسم الانعاش على الجهاز الخاص بانعاش القلب "السيبي ار" في قسم طوارئ أحد المستشفيات الحكومية. وأبدى رواد مواقع التواصل استيائهم من وجود هذه الحشرة داخل جهاز التنفس التي يجب أن تتوفر فيها كافة أساليب السلامة العامة، مطالبين وزارة الصحة اتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية في المستشفيات ومحاسبة المقصرين.

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