فعاليات سياسية بالأردن: إسقاط اتفاقية الغاز أو إسقاط الحكومة

وطنا اليوم-عمان:طالبت فعاليات سياسية وحزبية الحكومة بضرورة إلغاء اتفاقية الغاز مع العدوّ الإسرائيلي لأنها ترهن الأردن ومستقبله لعدوٍ محتل سارق.

وأكدوا خلال مشاركتهم في فعاليات حاشدة لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني من أمام المسجد الحسيني ظهر اليوم أن مجلس النواب مطالب بالقيام بدوره بإجبار الحكومة على إسقاط الاتفاقية أو حجب الثقة عنها.

وشددوا على أن الشعب الأردني سيستمر في فعالياته الاحتجاجية حال عدم الاستجابة لمطالبات بإسقاط اتفاقية الغاز المسروق حتى إسقاط الحكومة ومجلس النواب وإسقاط اتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني بالإرادة الشعبية القوية.

سالم الفلاحات: الشعب موحد برفض غاز الاحتلال والحكومة تمده بالحياة

أكد نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ الشيخ سالم الفلاحات في تصريحاته أنه وعلى الرغم من أن الغاز المسروق تدفق إلى المستودعات الأردنية إلا أن هذه الحكومة يجب أن تقدم للمحاكم العادلة لأنها تحتوي على مسروقات عربية بحجة أنها تحل مشكلة أردنية.

وشدد الفلاحات خلال المسيرة الحاشدة لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الإسرائيلي أنه سيأتي يوم العدالة ويحاكم كل ظالم أنه يبيع أرض فلسطين أو غاز فلسطين أو مستقبل فلسطين وسيقدم للعدالة.

وشدد الفلاحات على أن مسيرة اليوم تؤكد على الإصرار الشعبي المنوع الذي يتمثل بهذه اللوحة من مختلف الاتجاهات والخلفيات السياسية والحزبية شعب واحد يقف أمام جريمة يتفق على رفضها.

واستدرك بالقول: لكن الطرف الوحيد الذي يمد هذه الاتفاقية بالحياة هو طرف الحكومة الرسمي وأجهزة هذه الحكومة.

وأكد على هذه الحكومة مرفوضة وكل من يتعاون معها في سبيل تبليعنا هذا الغاز المسروق الذي يجب أن نحرره بدلاً من أن نسوقه للعدو الإسرائيلي في الأردن ومصر كذلك.

موسى الوحش: المسيرة رسالة قوية لمجلس النواب لإسقاط الحكومة

بدوره أكد النائب عن كتلة الإصلاح النيابية الدكتور موسى الوحش في تصريحاته أن هذه المسيرة رسالة قوية لمجلس النواب الذي سيناقش اتفاقية الغاز مع إسرائيل الأحد القادم ويمكنه حجب الثقة عن حكومة الدكتور عمر الرزاز إذا لم يستجب لمطالب الأردنيين بإلغاء الاتفاقية.

وأضاف خلال مشاركته في المسيرة الحاشدة لإسقاط اتفافية الغاز من أمام المسجد الحسيني، أنه يجب على أن مجلس النواب أن يسقط الاتفاقية أو يحجب الثقة عن الحكومة، وإذا لم يقم مجلس النواب بدوره فإن الشعب الأردني سيقوم بدوره وسيسقط حكومة الرزاز ويسقط مجلس النواب ويسقط الاتفاقية.

م. مراد العضايلة: إما أن تلغي الحكومة الاتفاقية أو يسقطها الشعب

من جانبه قال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في تصريحاته : إن المسيرة تقول للحكومة بصوت واحد إما أن تلغي الحكومة اتفاقية الغاز مع الاحتلال أو تسقط هذه الحكومة.

وأضاف العضايلة أن هذه الحكومة التي قبلت بضخ الغاز للأردن في مثل هذه الظروف التي يهدد فيها الاحتلال الأردن عليها أن ترحل ويرحل معها كل من وقع هذه الاتفاقية.

يذكر أنه وللجمعة الثالثة على التوالي شاركت حشودٌ كبيرة في فعاليات دعت لها الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال وبمشاركة الحركة الإسلامية والقوى السياسية والحزبية والفعاليات الشعبية لمطالبة الحكومة بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدوّ الإسرائيلي لأنها تمد اقتصاد الكيان الصهيوني بالمليارات وتقويه في الوقت الذي يرزح الاقتصاد الأردني تحت وطأة مديونية تقدر بعشرات المليارات.