وققة إحتجاجية في الكرك للمطالبة باسقاط إتفاقية الغاز مع الاحتلال

وطنا اليوم-عمان:نفذت الحملة الوطنية الاردنية لإسقاط الغاز مع كيان الاحتلال في الكرك، الجمعة، وققة إحتجاجية أمام المسجد العمري وسط المدينة، للمطالبة باسقاط إتفاقية الغاز مع الكيان المحتل.
الوقفة جاءت بدعوة من الحركة الاسلامية فرع الكرك و فعاليات شعبية و حزبية، حيث أكد المشاركون فيها على رفضهم المطلق لهذه الاتفاقية جملة و تفصيلا و لأي إتفاقية تبرم مع عدو محتل غاصب إنتهك كافة المحرمات في أرض فلسطين الشقيقة .
و أكدوا أنه و بالرغم من كل الرفض الشعبي الشامل لهذه الاتفاقية الا أن الحكومة أصدرت التطبيع القصري على تنفيذ هذه الاتفاقية المشؤومة في تحد واضح لارادة الشعب الأردني مراهنة على الاستكانة و القبول بالامر الواقع و لم تتعلم من ثورات الشعوب في المحيط و أكدوا تحذيرهم للسلطات الاردنية من التمادي في اشعال فتائل الهيجان الجماهيري التي ترى ثوابتها الوطنية تداس بمتتاليات متسارعة.