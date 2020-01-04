الرئيسية | محليات الخلايلة يدعو المسلمين لشد الرحال إلى الأٌقصى

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الجمعة، إنّ المسجد الأقصى غير قابل للتقسيم الزماني أو المكاني، وهو حق مقدس للمسلمين وحدهم.

وأضاف الخلايلة أنّ الوزارة تابعت بقلق شديد ما قامت به شرطة الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى من اقتحام بعد صلاة فجر الجمعة، واعتداء على المصلين، وإرغام آلاف المصلين على مغادرة المسجد، بحسب ما نقلته قناة "المملكة".

وأكد أن الاعتداء محاولة بائسة من سلطة الاحتلال لتفريغ المسجد الأقصى المبارك من المصلين.

وأشار إلى ضرورة عمارة المسجد الأقصى بالتواجد فيه، وشد الرحال إليه.

وبين الخلايلة، أنّ المسجد الأقصى حق مقدس للمسلمين، فهو مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحد أقدس 3 مساجد للمسلمين، وأن حمايته فريضة.

واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى، بعد صلاة فجر الجمعة، واعتدت على المصلين، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد.

وبحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإنّ مصلين أصيبوا برضوض وكدمات خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم، وملاحقتهم لمنعهم من البقاء في الساحات، وأطلقوا أعيرة مطاطية، وقالت مصادر فلسطينية إن: "المسعفين تعاملوا مع 5 إصابات".

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