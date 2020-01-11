 وطنا نيوز -الامن يمنع المتظاهرين في وسط البلد من الوصول الى ساحة النخيل
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الامن يمنع المتظاهرين في وسط البلد من الوصول الى ساحة النخيل
التاريخ : 17-01-2020 02:14:57 المشاهدات: 1521

وطنا اليوم-عمان:منعت الأجهزة الأمنية، المتظاهرين في وسط البلد بالعاصمة عمان من الوصول إلى ساحة النخيل.

وانطلقت بعد صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد بالعاصمة عمان، مسيرة شعبية تطالب الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من كيان الاحتلال.

وردد المشاركون في المسيرة، شعارات تؤكد الحق العربي الفلسطيني بأرض فلسطين التاريخية كاملة من البحر إلى النهر، ورفضهم لكافة مشاريع استهداف ذلك الحق، واسقاط اتفاقية العار مع الاحتلال.

ورفع المشاركون هتافات: "الشعب يريد اسقاط الاتفاقية.. وادي عربه مش سلام وادي عربه استسلام.. كلمة حق وصريحه وادي عربه فضيحة.. ......لا مصالح صهيونية على الارض الاردنية لا مصالح صهيونية على الارض العربية"


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