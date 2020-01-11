كتلة هوائية شديد البرودة قادمة للأردن بهذا الموعد

وطنا اليوم-عمان:يتوقع أن تتأثر الممكلة اعتبارًا من يوم الثلاثاء أن تتأثر بكتلة هوائية شديد البرودة بالتزامن مع تيارات شمالية غربية رطبة على السطح ، قد تترافق بتساقط زخات ثلوج متوقعة فوق مرتفعات الجنوب العالية.

حيث يتوقع أن يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلاتها بحدود 5-7 درجات مئوية، ويسود طقس بارد عموماً وشديد البرودة فوق مرتفعات الجنوب العالية وما بين غائم جزئي إلى غائم أحياناً، مع فرصة لهُطول زخات من الامطار في اجزاء مختلفة تكون على شكل زخات من البَرَد فوق المرتفعات الجبلية العالية.

وتتهيأ الفرصة لاحقًا لتساقط زخات من الثلوج فوق مرتفعات الجنوب العالية.

ويتوقع طقس العرب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، التي قد تعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية، كما تنشط الرياح التي قد تثير الغبار والاتربة في المناطق الصحراوية.

مع ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة عموماً،كما وتلامس الصفر المئوي في السهول الشرقية والبادية ومرتفعات الجنوب العالية.

وتبقى الفرصة مهياة لهطول زخات متفرقة من الامطار في اجزاء من شرق وجنوب المملكة تكون على شكل زخات من الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية.

كما يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية والبادية.

ويوصي طقس العرب بضرورة الانتباه من:

تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية والسهول الشرقية والبادية.

تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية.

طقس شديد البرودة عموماً ودرجات الحرارة تلامس الصفر المئوي في السهول الشرقية والبادية ومرتفعات الجنوب العالية.