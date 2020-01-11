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أردنيون من وسط عمان للرزاز: تسقط اتفاقية العار مع الاحتلال
وطنا اليوم-عمان:انطلق بعد صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد بالعاصمة عمان، مسيرة شعبية تطالب الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من كيان الاحتلال.
تسقط اتفاقية الغاز
تسقط حكومة الرزاز
وهذا الغاز غازنا سرقوه من بلادنا
نقدر نمحي هذا العار
واحنا نشامى أردنيه
لازم نحمي بلادنا
هذا الغاز غازنا اسمعوا يا نوابنا
هذا الغاز غازنا بحاولوا يلووا ذراعنا الصهاينة الملاعين
يا مجلس نواب الأمة بدكم تلغوا الاتفاقيه
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