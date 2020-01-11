الرئيسية | محليات أردنيون من وسط عمان للرزاز: تسقط اتفاقية العار مع الاحتلال

وطنا اليوم-عمان:انطلق بعد صلاة الجمعة، من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد بالعاصمة عمان، مسيرة شعبية تطالب الحكومة بإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من كيان الاحتلال.

وردد المشاركون في المسيرة، شعارات تؤكد الحق العربي الفلسطيني بأرض فلسطين التاريخية كاملة من البحر إلى النهر، ورفضهم لكافة مشاريع استهداف ذلك الحق، واسقاط اتفاقية العار مع الاحتلال.

ورفع المشاركون هتافات: تسقط اتفاقية الغاز تسقط حكومة الرزاز وهذا الغاز غازنا سرقوه من بلادنا نقدر نمحي هذا العار واحنا نشامى أردنيه لازم نحمي بلادنا هذا الغاز غازنا اسمعوا يا نوابنا هذا الغاز غازنا بحاولوا يلووا ذراعنا الصهاينة الملاعين يا مجلس نواب الأمة بدكم تلغوا الاتفاقيه

"الشعب يريد اسقاط الاتفاقية.. وادي عربه مش سلام وادي عربه استسلام.. كلمة حق وصريحه وادي عربه فضيحة.. ......لا مصالح صهيونية على الارض الاردنية لا مصالح صهيونية على الارض العربية"

ودعت لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية كل مكونات الشعب الأردني للمشاركة في المسيرة لإسقاط اتفاقية الغاز المسروق.

وتؤكد اللجنة موقفها الثابت برفض كل أشكال إزالة حالة العداء مع الكيان الصهيوني.

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