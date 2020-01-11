الرئيسية | محليات شاهدوا : مجدداً .. أسطوانة غاز منزلي مملوءة بالماء في الأردن

وطنا اليوم-عمان:تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لاسطوانة غاز مملئة بالماء بدل الغاز.

ويقول المواطن في الفيديو المتداول انه اشترى الاسطوانة من احد الباعة المتجولين في بكب للغاز، وهي المرة الثانية التي تحصل مع المواطن.

واشار المواطن إلى انه عندما ركب الاسطوانة لم يكن المفتاح الخاص بها يعمل،فاضطر الى اخراجها وفتحها خارج المنزل ليتبين له ان الاسطوانة مملوءة بالماء بدل الغاز.

يذكر انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها تداول فيديوهات لاسطوانات غاز مليئة بالماء.

شركة مصفاة البترول قالت في وقت سابق، أنه يتم تعبئة أسطوانات الغاز بشكل متواصل ضمن خط الإنتاج الواحد وأن الغاز المعبأ في كل هذه الأسطوانات خال من الماء، مضيفة أن المصفاة ليس لديها أي مصلحة أو دافع بأن تحتوي أسطوانات الغاز على أي مادة سوى الغاز.

وأكدت المصفاة أن مسؤولية الأسطوانات تبقى تحت عهدتها داخل محطة التعبئة، في حين تصبح خارج سيطرة المصفاة ومسؤوليتها بعد خروجها من المحطة.

وأوضحت المصفاة أن أسطوانات الغاز تمر بمراحل فحص مشددة من قبل كوادرها الفنية المؤهلة ولا تخرج أي أسطوانة غاز معبأة من محطات تعبئة الغاز الثلاث المملوكة للشركة في كل من (الزرقاء وعمان واربد) مطلقاً دون اجتياز مراحل الفحص والتفتيش الدقيق، سواء لجسم الأسطوانة أو الصمام وكمية الغاز المعبأة فيها ويتم استبعاد الأسطوانة التي تعاني من أي عيوب حال اكتشافها خلال الفحص.

وشددت على أنها تتحمل مسؤولية أي أسطوانة داخل حرم موقع الشركة وبعد خروجها تصبح من مسؤولية الجهات الرقابية المعنية الأخرى.

ودعت المواطنين للانتباه إلى أن الختم الانكماشي المثبت على صمام الأسطوانة لا يوجد به أي عيب أو خلل عند شراء أسطوانة الغاز، وكذلك التأكد من سلامة الخرطوم (البربيش) ومانع التسرب (الجلدة) ومنظم الغاز (الساعة) عند تركيب الأسطوانة.

يشار إلى أن الشركة تقوم بشطب كافة الأسطوانات التي تظهر عليها أي عيوب، إذ تقوم باستبدالها مباشرة بأسطوانة جديدة، في حين أن الشركة تستورد كافة احتياجاتها من الأسطوانات الفارغة بشكل سنوي بشكل يكفي لاستبدال أي أسطوانة تالفة.





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