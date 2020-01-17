أخر تطورات المنخفض الجوي القادم للأردن

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب، تفاصيل الحالة الجوية في الأردن للأيام القادمة، حيث يكون الطقس اليوم الجمعة، باردا مع تكاثر السحب، وهناك فرصة لزخات من الأمطار خاصة مع ساعات الليل المتأخر.

وبحسب النشرة الجوية المفصلة، يكون الطقس من السبت وحتى الاثنين: منخفض جوي من الدرجة الثانية يؤثر على البلاد بحسب مقياس طقس العرب، وزخات امطار متوقعة بأجزاء مختلفة مع ضباب فوق الجبال.

تفاصيل الحالة الجوية للأيام القادمة:

الجمعة 2020/01/17

نهاراً: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون أقل من معدلاتها العامة بحدود 1-2 درجة مئوية.

ويكون الطقس بارداً، وتتكاثر السحب على ارتفاعات مُختلفة، مع فرصة ضعيفة لهُطول زخات محليّة خاصة اقصى شمال المملكة.

وتكون الرياح غربية مُعتدلة السُرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف-متوسط ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

تتأثر المملكة مع ساعات الليل المتأخرة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية بحسب مقياس طقس العرب

ليلاً: يكون الطقس بارداً وغائماً بوجه عام، كما وتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي أقصى شرق المملكة.

ويُتوقع هُطول زخات من الامطار مع ساعات الليل المتاخرة بأجزاء مُختلفة من المملكة.

كما يتوقع تشكل الضباب مع ساعات الفجر فوق بعض المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السُرعة.

التوصيات: الانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية مع ساعات الليل المتأخرة.

السبت 2020/01/18

منخفض جوي من الدرجة الثانية

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 2-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً وغائماً ورطباً مع هُطول الامطار على فترات بأجزاء مُختلفة من المملكة

كما يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة، تنشط احيانا بعد الظهر وتكون مثيرة للاتربة والغبار في المناطق الصحراوية.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف-متوسط ارتفاع الموج 10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

التوصيات: تنبيه من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً وغائماً ورطباً مع هطول الامطار بأجزاء مُختلفة من المملكة.

كما يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

التوصيات: تنبيه من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

الأحد 2020/01/19

نهاراً: تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام ما بين 2-4 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً وغائماً ورطباً مع هُطول زخات من الأمطار بأجزاء مختلفة من المملكة.

كما يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف-متوسط ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

التوصيات: تنبيه من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

ليلاً: يبقى الطقس باردا وتبقى الفرصة مهياة لهطول زخات متفرقة من الامطار في اجزاء من شمال ووسط المملكة.

كما يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

الاثنين 2020/01/20

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها ما بين 2-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً وما بين غائم جزئي إلى غائم أحياناً، مع فرصة لهُطول زخات من الامطار.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط احياناً.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف-متوسط ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس باردا بوجه عام، كما وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في البادية الجنوبية.

وتبقى الفرصة مهياة لهطول زخات متفرقة من الامطار.

كما يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

الثلاثاء 2020/01/21

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها ما بين 2-3 درجات مئوية.

ويكون الطقس بارداً وما بين غائم جزئي إلى غائم أحياناً، مع فرصة لهُطول زخات من الامطار.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط احياناً.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف-متوسط ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس باردا بوجه عام، كما وتقترب الحرارة من الصفر المئوي في البادية الجنوبية.

وتبقى الفرصة مهياة لهطول زخات متفرقة من الامطار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.