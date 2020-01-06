الرئيسية | محليات الصحة تحصل على عدة جوائز في مجال الخدمة المتميزة للمواطنين

وطنا اليوم-عمان:احرزت وزارة الصحة نجوم التميز في سبعة فروع من المواقع الصحية والتي جاءت ضمن جائزة الخدمة الحكومية المتميزة التي اطلقها مركز الملك عبدالله الثاني للتميز في الخدمة الحكومية للدورة الخامسة.

وقال مدير مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة الدكتور هيثم الدويري "إن وزارة الصحة تميزت في سبعة مواقع مضيفا ان مستشفى الأميرة رحمة التعليمي في إربد حصل على المركز الخامس وحصل مركز صحي الأمير الحسن الشامل في عجلون على المركز السادس وحصل مستشفى الشونة الجنوبية الحكومي على المركز السابع حيث أحرز كل من هذه الفروع الثلاثة تصنيف النجمتين وهي أعلى تصنيف تم الاعلان عنه بمستوى تقديم الخدمات في جائزة الخدمة الحكومية المتميزة للدورة الخامسة".

واضاف "ان مستشفى الزرقاء الحكومي ومركز صحي البقيع الشامل في محافظة البلقاء ومركز صحي المفرق الشامل ومركز صحي العقبة الشامل قد حصلوا على تصنيف نجمة واحدة في هذه الجائزة". وتقدمت وزارة الصحة حسب الدكتور الدويري من خلال 5 مستشفيات و4 مراكز صحية شاملة بالنظر الى مستواها المتميز في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وبين الدويري ان الجائزة تعتبر تتويجا للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة بتوجيهات من وزير الصحة والأمين العام لتحسين جودة و كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبدعم من مشروع الحوكمة والتمويل الصحي الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.

والجدير بالذكر ان اطلاق جائزة الخدمة الحكومية المتميزة جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتقديم الخدمة المتميزة لجميع المواطنين على حد سواء، حيث اقتصرت المشاركة في هذه الدورة على الفروع ومراكز الخدمة التي تقع خارج العاصمة عمان فقط بمشاركة (45) فرعا في (12) جهة حكومية.

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