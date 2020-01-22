الأردن يفرض رسم على الاستعلام المُبكّر عن ركاب الطيران

وطنا اليوم-عمان:نُشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس نظام الاستعلام المبكر عن الركاب لسنة ۲۰۲۰م، والصادر بمقتضى المادتين (۹۷) و(۷۰) من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة ۲۰۰۷م.
وعرّف النظام الراكب على أنه المسافر على الرحلات الدولية الحاصل على تذكرة مؤكدة ويشمل القادم إلى المملكة أو المغادر منها أو الراكب المحول أو راكب "الترانزيت".
والراكب المحول هو الراكب القادم للمملكة لغايات السفر إلى وجهة دولية المغادر على طائرة أخرى خلال أقل من (34) ساعة، أما راكب الترانزيت فقد عرفه القانون على أنه القادم للمملكة لغايات السفر إلى وجهة دولية دون مغادرة الطائرة.
واعتبر مزود الخدمات أنها "الجهة المتعاقد معها وفقاً لأحكام هذا النظام لتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب".
والنظام الإلكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب هو نظام إلكتروني يتضمن المعلومات المسبقة للراكب (API) والمعلومات التفاعلية المسبقة للراكب (IAPI) ومعلومات سجل حجز الركاب (PNR) ومعلومات نظام الترحيل الآلي وإصدار بطاقات الصعود (DCS INFO)، وبطاقة الصعود (boarding pass).
وفرض النظام على شركات الطيران أو المصدرة للتذاكر رسماً يتراوح بين 1.25 ديناراً - 1.75 ديناراً لغايات الاستعلام المبكر.