الرئيسية | محليات مصادر حكومية : لم تصل مساعدات مالية قطرية

وطنا اليوم-عمان:أكّدت مصادر حكوميّة متطابقة أن المساعدات القطرية التي أعلنت عنها في منتصف العام 2018م لم تورّد إلى المملكة على صيغة مبالغ مالية.

وقالت المصادر عقب تساؤلات طرحها رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبد الله العكايلة في أثناء مناقشة مشروع قانون الموازنة يوم الأربعاء إن الأردن لم يتسلم منحة قطرية.

وأوضحت المصادر أن ما أعلنته الحكومة القطرية في حينه على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عقب زيارته للأردن، كان يتعلق بحزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنى التحتية بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير 10 آلاف فرصة عمل.

وشددت على أن العلاقة بين الأردن وقطر راسخة وممتدة بقيادة الملك عبد الله الثاني وأخيه الشيخ تميم بن حمد، وتقوم على أواصر الأخوة وأسس الاحترام المتبادل.

وأشارت المصادر إلى أن العلاقة بين عمان والدوحة شهدت تقارب واسعاً في الفترة الماضية، وهنالك تواصل دائم بين البلدين لبحث الملفات المشتركة.

وكان العكايلة تساءل في كلمته "كيف تعاملت الحكومة مع المنحة القطرية، التي قدمت للأردن قبل قرابة العامين، والتي قيمتها 500 مليون دولار، والتي تغطي حاجات محافظات المملكة قاطبة من المشاريع التنموية، الكفيلة بامتصاص نسبة كبيرة من هياكل البطالة الممتدة فيها".

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