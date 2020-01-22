الرئيسية | محليات وزير الأشغال الأردني يشكر الشعب الأمريكي

وطنا اليوم-عمان: بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش خلال لقائه بمقر الوزارة اليوم الخميس مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن جيم بارنهارت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بقطاعات الانشاءات وخصوصا المشاريع المتعلقة بالقطاع التربوي والقطاع الصحي.

وبين الوزير العموش، ان التعاون بين الوكالة الاميركية للتنمية ووزارة الأشغال العامة والإسكان يشمل تنفيذ مشاريع ابنية مدرسية في القطاع التربوي ومشاريع تنفذ ضمن القطاع الصحي مثل المستشفيات وذلك بهدف تحسين البيئة التعليمية والصحية، مثمنا تعاون الوكالة وحكومة وشعب الولايات المتحدة الاميركية لتقديمهم هذه المنح والتي تنفذ من خلال المهندس والمقاول والمستشار الاردني.

واطلع العموش مدير الوكالة الاميركية للتنمية الدولية على سير العمل بالمشاريع وكذلك المشاريع المستقبلية واوجه التعاون.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر