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وزير الأشغال الأردني يشكر الشعب الأمريكي
وطنا اليوم-عمان: بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس فلاح العموش خلال لقائه بمقر الوزارة اليوم الخميس مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن جيم بارنهارت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بقطاعات الانشاءات وخصوصا المشاريع المتعلقة بالقطاع التربوي والقطاع الصحي.
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