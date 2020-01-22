الرئيسية | محليات وزارة الأوقاف ترصد رابط لمسابقات وهمية للحج

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري إن الوزارة رصدت رابط يجري تداوله في مواقع التواصل الإجتماعي، يدعو المواطنين للتسجيل للحج، والتقدم لمسابقات تتعلق بالحج، وهو رابط غير رسمي، وهو ما دفع الوزارة لاصدار بيان توعوي لتحذير الناس من الاحتيال في الحج.

وأضاف أن الوزارة اتصلت بوحدة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، ووالوزارة بدورها قامت بواجب توعوي، و دعت المواطنين إلى عدم التعامل مع روابط غير رسمية، مؤكدا على الرابط الرسمي للتسجيل بالحج وموقع صندوق الحج.

و أكد الحياري أن الرابط الرسمي للحج قام بفتح باب التسجيل الأولي للحجاج وسيظل متاحا حتى يوم الإثنين القادم كخطوة أولى للتقديم للحج.

وأشار إلى أن الوزارة بهدف تنويع الشرائح العمرية في الحج قامت بتأسيس صندوق الحج، وخصصت له 20% من حصة المملكة للحجاج، وهذا المعيار فتح الباب لمن هم في سن الشباب وصغار العمر ليجري ترشيحهم للحج.

و قال إن اختيار الحجاج وفقا للمعيار العمري، ووصلت الاختيارات العام الماضي إلى مواليد عام 1949، كما الوزارة استحدثت فكرة القرعة على من هم من مواليد عام 1970 فما دون.

و أشار إلى أن الوزارة قامت بتطوير موسم الحج منذ العام الماضي، إذ أنشأت بوابة الحاج والمعتمر، التي تتيح خدمة التسجيل الأولي، وخدمات الدفع الإلكتروني، وإصدار العقود الإلكترونية.

و أظهر استطلاع على مواقع التواصل الإجتماعي حول ما إن كان الناس يعتقدون أن اتباع تعليمات الأوقاف بخصوص الحج يحمي من الوقوع في حبائل الاحتيال؟

وكانت النتائج تشير إلى أن 74% من الناس قالوا نعم، بينما صوت 26% بلا.

و تعقيبا على الاستطلاع، قال الحياري أن النتائج تشير إلى حقيقة أن أبرز عمليات الاحتيال والمشاكل المتعلقة بالحج سببها جهات غير رسمية، ولذلك قامت وزارة الأوقاف بتطويرالنظام الرقمي للتسجيل بالحج، وبالتنظيم مع شركات معتمدة و بطرق رسمية تتعامل مع المشاكل المتعلقة بالحج، وخلاف ذلك، يعرض الحاج للمخاطر ويكون ضحية بعض الجهات.

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