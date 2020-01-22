بدء العمل بتعليمات صرف غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 2020

وطنا اليوم-عمان:دخلت التعليمات المعدلة لتعليمات غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة 2020، حيز التنفيذ بعد نشرها رسميًا في الجريدة الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء.

وبموجب التعليمات الخاصة بالمتقاعدين الفرعيين:

1- يصرف لورثة المتقاعد العسكري المحال على التقاعد أو المتوفى على رأس عمله بعد 1-6-2010، زيادة على مجموع رواتب الورثة للملف الواحد مقدارها 20 دينارًا شهريًا توزع بالتساوي على عدد الورثة.

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2- يصرف لورثة المتقاعد العسكري المحال على التقاعد بعد 1-6-2010، والمتوفى بعد 1-1-2020 قيمة الزيادة المستحقة للورثة وتوزع عليهم بالتساوي.

وبحسب ما ورد في التعليمات، يصرف للمتقاعد المدني زيادة على مجموع راتبه التقاعدي الذي يتقاضاه مقدارها 10 دنانير كحد أدنى على أن لا يقل مجموع راتب المتقاعد المدني بتاريخ 1-1-2020 عن 300 دينار.