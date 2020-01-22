الرئيسية | محليات بالاسماء .. إرادة ملكية بترفيعات في الديوان الملكي

وطنا اليوم-عمان:صدرت الإرادة الملكية السامية بإجراء الترفيعات التالية لموظفي الديوان الملكي الهاشمي اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 :- 1. ترفيع سعادة السيد فيصل عواد رجاء الخلايله الى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الاولـى. 2. ترفيع سعادة السيد خالد حيا سليم الرواشده الى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئـــــة الاولـى. 3. ترفيع السيدة سناء محمد سليمان العموش الى أدنى مربوط الدرجة الاولى من الفئـــــــــة الاولـى. 4. ترفيع سعادة السيد بشار طلال عبد الرحمن كوكش الى أدنى مربوط الدرجة الاولى من الفئةالاولى. 5. ترفيع السيد فواز محمد سليمان زريقات الى أدنى مربوط الدرجة الاولى من الفئــــــــــــة الاولــى. 6. ترفيع السيدة الاء محمد ماجد العيطان الى أدنى مربوط الدرجة الاولى من الفئـــــــــــــــة الاولــى مدارالساعة. 7. ترفيع سعادة السيدة لينه منصور فلاح طبيشات الى أدنى مربوط الدرجة الاولى من الفئـــة الاولى. 8. ترفيع السيد وسام لورنس مخائيل حجازين الى أدنى مربوط الدرجة الثانية من الفئــــــــــة الاولى. 9. ترفيع السيد حنظل صالح مصطفى الغرايبه الى أدنى مربوط الدرجة الثانية من الفئـــــــــة الاولـى. 10. ترفيع سعادة السيد محمد مفلح علي مفلح الى أدنى مربوط الدرجة الثانية من الفئـــــــــــة الاولـى. 11. ترفيع سعادة السيدة سوسن محمد رضا درويش الى أدنى مربوط الدرجة الثانية مـن الفئة الاولـى. 12. ترفيع السيدة ناديا طعمه هلال عماري مدارالساعة الى أدنى مربوط الدرجة الرابعة من الفئـــــــــــــــة الاولى. 13. ترفيع السيد عمر محمد عيسى الخرابشه الى أدنى مربوط الدرجة الرابعة من الفئــــــــــــة الاولى. 14. ترفيع السيدة تمارا محمد مدين سطاش الى أدنى مربوط الدرجة الرابعة من الفئـــــــــــــــة الاولى. 15. ترفيع سعادة السيد سمير موسى بكر الجريري الحصان الى أدنى مربوط الدرجة الاولى من الفئة الثانــية. 16. ترفيع السيدة ناريمان صبحي حسن غنه جق الى أدنى مربوط الدرجة الثالثة من الفئـــــــة الثانيــــــــــــة. 17. ترفيع السيد باسم خليف مصطفى البطاينه الى أدنى مربوط الدرجة الثالثة من الفئــــــــة الثانيــــــــــــــــة. 18. ترفيع السيد سمير جمال راجي حداد الى أدنى مربوط الدرجة الثالثة من الفئــــــــــة الثانيـــــــــــة. 19. ترفيع السيد رائد إبراهيم محمد الياسين الى أدنى مربوط الدرجة الثالثة من الفئــــــــــــة الثانيــــة. 20. ترفيع السيد يزن أديب بلال ناقور الى أدنى مربوط الدرجة الخامسة من الفئــــــــــــــــة الثانيـــــة. 21. ترفيع السيد هيثم رجب حسن النعيرات الى أدنى مربوط الدرجة السادسة من الفئـــــــــة الثانيــــة.

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