الرئيسية | محليات السفارة العراقية توضح حقيقة تعرض طالبة لابتزاز من معلمات

وطنا اليوم-عمان:نفت السفارة العراقية في عمان مساء الاربعاء، تعرض طالبة عراقية لابتزاز من بعض المعلمات في المدرسة، بحسب منشور لها عبر صفحتها الرسمية على”فيسبوك”.

وجاء في المنشور: “نود أن نوضح ملابسات مانشرته وسائل إعلام مختلفة وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض طالبة عراقية لابتزاز من بعض المعلمات في المدرسة بعمان.

لقد تواصلت السفارة مع عائلة الطالبة وإدارة المدرسة والمراسل الصحفي المعني، وتبين أن ما نُشر هو خطأ وقعت فيه إحدى وسائل الإعلام وتناقلته بعض المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، إذ أن الطالبة لم تتعرض لأي ابتزاز في مدرستها أو غير مكان في الأردن إطلاقا.

وقد حذفت وسيلة الإعلام الخبر أعلاه، وننتظر منها نشر اعتذار للطالبة وعائلتها وللمدرسة ولكل من تعرض للإساءة جراء هذا الخطأ، وندعو كذلك وسائل الإعلام الأخرى الى حذف الخبر فورا، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير المهنية في النشر.

وهنا تؤكد السفارة، على متانة العلاقات الأخوية بين العراق والأردن وشعبيهما الشقيقين، وتنتهز الفرصة للتعبير عن شكرها وتقديرها للقيادة الهاشمية على رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني وللشعب الأردني والمسؤولين جميعا، على حسن ضيافتهم واحتضانهم لعشرات الآلاف من العراقيين في المملكة.”

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