الرئيسية | محليات الغذاء والدواء ترد حول مخاطر المستحضر diclofenac sodium

وطنا اليوم-عمان:ورد على مواقع التواصل الاجتماعي خبر بخصوص تصريح صوتي غير مؤكد ولا يستند الى دراسات علمية موثقة يحذر فيه عن مخاطر المستحضر diclofenac sodium حيث انها تسبب جلطة فجائية تؤدي الى الوفاة بشكل فجائي خاصة عند الشباب لدى إعطاء الإبرة،

علما ان هذا المستحضر مسجلة في لدى السلطات الدوائية العالمية (FDA, EMA, TGA, Canada)

ومسجلة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأسماء تجارية متنوعة حسب الأصول.

هذا مع العلم أن جميع نشرات المستحضرات المسجلة والمسوقة لدينا وتحتوي على المادة الفعالة Diclofenac Sodium محدثة بجميع معلومات السلامة الدوائية الخاصة بها وذلك حسب اجراءات السلطات الدوائية العالمية. كما أنه لا يوجد في قاعدة بيانات المؤسسة أي تقارير تشير الى حدوث أعراض جانبية مشابهة.

لذا تؤكد المؤسسة على أهمية التأكد من مصدر المعلومة التي يتم تداولها بحيث يكون مرجع علمي موثق للسلطات الدوائية وخاصة تلك المعتمدة لدينا وعدم الاستناد الى أخبار مضللة تكون خارج المعييرالأخلاقية قد تؤدي الى نتائج غير مرغوبة

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