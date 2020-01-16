توصية بإلغاء التأشيرات بين الأردن والمغرب

وطنا اليوم-عمان:اوصى اصحاب اعمال اردنيون ومغاربة بالغاء تأشيرات الدخول الى اراضي البلدين لتعزيز وتقوية العلاقات الثنائية وتسهيل حركة التنقل لرجال الاعمال، بحسب بيان صحفي لجمعية رجال الاعمال الاردنيين.

واتفقوا خلال مشاركتهم بأعمال منتدى الاستثمار الاردني – المغربي الذي عقد في عمان، على تشكيل لجان قطاعية لمجلس الأعمال المشترك يضم رجال أعمال من جمعية رجال الأعمال الأردنيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقييم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتعزيز آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

كما اتفقوا على تشكيل لجنة مشتركة بين القطاعين الخاص والعام لدراسة فرص الاستثمار في الاردن والمغرب لاستفادة اصحاب الأعمال من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين مع باقي دول العالم والتكتلات الاقتصادية العالمية، ودراسة منح نسبة معينة من الأفضلية للعمالة الأردنية والمغربية وتبادل المعلومات لإعطاء الفرص للكفاءات الأردنية والمغربية وفقاً للميزة التنافسية في الجانبين.

واكدوا ضرورة بحث إمكانية التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي وزيادة تدفق الخدمات المعلوماتية من قبل الشركات الأردنية إلى المغرب ومن الشركات المغربية إلى الأردن.

واشاروا الى ضرورة دراسة إمكانية إنشاء منصة ريادة أعمال تجمع جميع دول الوطن العربي من خلال اتحاد رجال الأعمال العرب واتحاد المصارف العربية وربط الشركات الناشئة مع بعضها البعض بتوصية من مجلس الأعمال الأردني المغربي.

واتفقوا على تشكيل لجنة خاصة تهدف إلى تفعيل التعاون الزراعي وذلك بهدف تطوير وتعظيم حجم التبادل التجاري الزراعي. وتحفيز البنوك في كلا البلدين لمتابعة استثمارات رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين.

وتم الاتفاق كذلك على تبادل التجارب والخبرات في القطاعات ذات الأولوية بين البلدين والوحدة والشمول المالي والفني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والتحول الرقمي والاقتصاد الرقمي والتدريب وتطوير العنصر البشري.

واتفقوا على تأسيس لجنة مشتركة بين المجموعة المهنية لبنوك المغرب وجمعية البنوك في الأردن من أجل متابعة التوصيات الخاصة بمنتدى الاستثمار الأردني المغربي والإرتقاء والدفع بالعلاقات المصرفية في كلا البلدين، الى جانب عقد الدورة الثانية لمجلس الأعمال المغربي الأردني في المملكة المغربية خلال الربع الثالث من العام الحالي.

يذكر ان المنتدى نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية البنوك في الأردن بالتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وركزت جلسات المنتدى الذي تخلله توقيع اتفاقية لتأسيس مجلس الاعمال الاردني – المغربي المشترك، على مجالات الاستثمار لدى البلدين، وابرز الفرص بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعات الغذائية والزراعية والخدمات المصرفية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والصناعات الدوائية.