الرئيسية | محليات مديرية شباب جرش تنفذ حملة "بصمة خضراء" احتفالا بعيد الشجره

وطنا اليوم/جرش أكرم الرواشده نفذت مديرية شباب جرش احتفالية بعيد الشجره بالمراكز الشبابيه كفرخل برما وشابات ساكب بحضور عددا من أبناء المجتمع المحلي والبلديات ورؤساء المراكز الامنيه وذلك بالشراكة مع مديرية زراعة جرش حيث راعى مدير شباب جرش احتفالية مركز شباب كفرخل بحضور المهندس سلامه محاسبي رئيس المجلس البلدي لبلدية النسيم ومدير مركز أمن النسيم وحشد من أبناء المجتمع المحلي وأعضاء المركز وفي مركز شابات ساكب راعى مدير الزراعه الدكتور عماد عياصره احتفالية المركز وبحضور مدير الشباب ورئيس مركز أمن البيئة في المحافظة وعدد من أهل المنطقة والشابات حيث تم زراعة عدد من الأشجار بعد الاستماع إلى محاضرة قدمها مدير الزراعه وزملائه ورئيس مركز أمن البيئة تحدثوا خلالها عن أهمية الثروة الحرجية . وفي برما وبالتشارك مع مركز شباب الجزازه تم الاحتفال بهذه المناسبة الهامة









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