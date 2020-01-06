الرئيسية | محليات أكثر من مليوني شكوى مياه خلال 2019

وطنا اليوم-عمان:تلقى مركز الشكاوى الموحد للمياه خلال العام الماضي أكثر من مليونين و86 ألف شكوى لكافة محافظات المملكة، بارتفاع عن العام 2018 بأكثر من مليون شكوى.

وتضمنت الشكاوى التي تلقاها المركز، شكاوى المياه «خط مكسور، عدم وصول مياه، هدر مياه، إعادة أوضاع وشكاوى الصرف الصحي «سدد خط رئيسي، سدد وصله منزلية، خلل إنشائي، منهل مفتوح، وطلب صهريج مياه» وشكاوى المياه الفاقدة (تسرب)، و شكاوى التلوث ونوعية المياه.

وأظهرت أرقام، أن الشكاوى من عدم وصول المياه في العاصمة عمان كانت أكثر من 18 ألف شكوى، في ارتفاع عن العام 2018 بأكثر من 8 آلاف شكوى.

فيما كان عدد الشكاوى من وجود كسور 6481 شكوى، في ارتفاع عن العام 2018 بـ15 شكوى.

أما محافظة الزرقاء، بلغت عدد الشكاوى من عدم وصول المياه أكثر من 8 ألاف شكوى، بإرتفاع عن العام 2018 بنحو الفي شكوى، فيما التبليغ عن كسور بلغ 3425 كسرا، بإنخفاض عن العام 2018 بنحو 241 شكوى. في حين محافظة مادبا بلغت عدد الشكاوى من عدم وصول المياه 747 شكوى، بارتفاع عن العام الذي قبله بـ213 شكوى، فيما عدد الكسور 663 شكوى، بإنخفاض عن العام الذي قبله بـ130 شكوى.

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