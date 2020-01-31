الرئيسية | محليات الحاج توفيق: رفع الحماية الجزائية عن الشيكات البنكية أمر خطير

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن رفع الحماية الجزائية عن الشيكات البنكية في هذا التوقيت هو أمر خطير.

وأضاف الأربعاء، أن عودة الشيكات البنكية بشكل كبير خلال الفترة الماضية أدى إلى تشكيل حالة رعب لدى كبار المستوردين الذي يصل استيرادهم لحوالي 4 مليارات طن سنوياً، وذلك في ظل عدم امكانية البيع النقدي وسط شح السيولة في السوق المحلي.

وأكد خروج تجار كثر من السوق نتيجة الافلاس، داعياً الفريق الاقتصادي الحكومي للنظر للقطاع لمنع انكسار وخروج التجار من السوق.

وبين أن المواطن ورغم العروض الكبيرة التي تشهدها الأسواق والبيع بأقل من سعر التكلفة، وهناك تغير في وجهات انفاق المواطن، حيث لم يعد يقوم بالصرف على المواد الغذائية، لصالح أمور أخرى مثل التعليم والسكن.

وشدد على أن المشكلة ثبات الرواتب وارتفاع التكاليف.

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