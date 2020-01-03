الرياح الشرقية تعود إلى الأردن

وطنا اليوم-عمان:نشر موقع طقس العرب تفاصيل الحالة الجوية في الأردن للأيام المقبلة، حيث يكون الطقس يومي الأربعاء والخميس، باردا ومُستقرا مع نشاط تدريجي للرياح الشرقية التي تزيد من الإحساس بالبرودة.

ونهاية الأسبوع، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وفرصة لزخات من الأمطار.

ويومي السبت والاحد يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة ويكون هناك فرصة لزخات من الامطار في أجزاء مختلفة من المملكة.

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن للأيام المقبلة:

الأربعاء 2020/01/15

نهاراً: يطرأ ارتفاع كبير على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام .

وتسود أجواء باردة نسبيا الى باردة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة،تنشط أحياناً خاصة فوق الجبال.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف-متوسط ارتفاع الموج (20-35 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، تعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل كبير.

الخميس 2020/01/16

نهاراً: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام .

وتسود أجواء باردة نسبيا الى باردة بوجه عام، مع ظُهور السحب المتفرقة.

وتتهيأ الفرصة لهطول زخات متفرقة من الأمطار في أجزاء من المملكة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وفي خليج العقبة: - الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف-متوسط ارتفاع الموج (20-35 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً بوجه عام، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة فوق الجبال.

الجمعة 2020/01/17

نهاراً: يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون أقل من معددلاتها الاعتيادية بحدود 4-5 مئوية، وتسود أجواء باردة نسبيا الى باردة بوجه عام.

وتظهر تدريجياً كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة، وتكون الفرصة واردة لهطول زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال المملكة.

وتكون الرياح صباحاً خفيفة متقلبة الاتجاهات تتحول تدريجياً الى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف-متوسط ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً بوجه عام، وشديد البرودة في البادية الشرقية.

وتظهر كميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُحتمل هُطول زخات متفرقة من الأمطار في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

السبت 2020/01/18

نهاراً: تميل درجات الحرارة الى الانخفاض قليلاً، وتسود أجواء باردة نسبيا الى باردة بوجه عام. ويكون الطقس غائم جزئي الى غائم عموماً، وتكون الفرصة مهياة لهطول زخات من المطر في اجزاء مختلفة من المملكة خاصة المناطق الشمالية والوسطى.

كما يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح صباحاً خفيفة متقلبة الاتجاهات تتحول تدريجياً الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف-متوسط ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

التوصيات: تنبيه من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام. وغائماً في العديد من المناطق

وتبقى الفرصة مهياة لهطول زخات من الامطار في أجزاء مختلفة من المملكة.

كما يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

التوصيات: تنبيه من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

الأحد 2020/01/19

نهاراً: تميل درجات الحرارة مجدداً الى الانخفاض قليلاً.

وتسود أجواء باردة نسبيا الى باردة بوجه عام. ويكون الطقس غائم جزئي الى غائم عموماً.

وتبقى الفرصة مهياة لهطول زخات متفرقة من الامطار في اجزاء مختلفة من المملكة خاصة المناطق الشمالية والوسطى.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف-متوسط ارتفاع الموج (10-20 سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر: 20 درجة مئوية.

ليلاً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية بحدود 4 درجات مئوية.

يكون الطقس غائم جزئي الى غائم أحياناً بوجهٍ عام.

وتبقى الفرصة مهياة لهطول زخات متفرقة من الامطار في اجزاء من شمال المملكة.

كما يتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.

التوصيات: تنبيه من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.