الرئيسية | محليات الملك يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية

وطنا اليوم-عمان:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، علاقات التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي في شتى الميادين، خصوصا الاقتصادية، بالإضافة إلى آخر المستجدات إقليمياً ودولياً.

وأعرب جلالة الملك، خلال اللقاء الذي تخلله عشاء عمل، عن تقديره للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن في العديد من القطاعات، مؤكدا جلالته الحرص على توسيع آفاق التعاون والشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.

وتناول اللقاء سبل تمديد اتفاقية أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، التي تنتهي هذا العام.

وجرى بحث الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي، والتنسيق بين الأردن والاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص، من خلال "مبادرة اجتماعات العقبة".

وتم التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تعيد الأمن والاستقرار لشعوبها.

وأكد جلالة الملك ضرورة خفض التوتر في المنطقة، وتجنيبها أي تهديد لأمنها واستقرارها، مشددا جلالته، في هذا السياق، على أهمية دور الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اللقاء، عن تقديرها لدور الأردن، بقيادة جلالة الملك، في استضافة وتحمل أعباء اللاجئين.

وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، والسفير الأردني لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

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