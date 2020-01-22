الانتربول الدولي يصدر مذكرة جلب أعضاء مجلس إدارة منتجع وفندق البحيرة لارتكابهم جرائم اقتصادية وغسيل أموال



بسم الله الرحمن الرحيم

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا" (58) سورة النساء

صدق الله العظيم

صدرت حديثاً مذكرة جلب من الانتربول الدولي في باريس تم فيها تضمين أسماء أعضاء مجلس إدارة منتجع وفندق البحيرة، حيث تم وضعهم ضمن القائمة الحمراء للانتربول الدولي - وهي القائمة التي تحتوي على أعلى درجات المطلوبين للعدالة على المستوى الدولي, وقد تم توزيع مذكرة الجلب هذه إلى جميع أنحاء العالم للقبض عليهم وتسليمهم إلى الأردن لمحاكمتهم على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الوطن والمواطن..!

وقد كان للمتابعات الحثيثة للجنة التوجيهية للملاك المتضررين من منتجع البحيرة ممثلين الملاك والمفوضين بالتحدث باسمهم ومكتب المحاماة الذي يمثلهم الدور الكبير في صدور هذه المذكرة، علماً بأن هذه المذكره صدرت بناءا على قرار المدعي العام الأردني وعلى ضوء القضية التي رفعها الملاك المتضررين من منتجع البحيرة.

ونحن الآن وبالنيابة عن ما يقارب 4000مواطن أردني من الملاك المتضررين نتيجة إغلاق وتصفية فندق ومنتجع البحيرة (تصفية اجبارية) للأسباب التي أصبحت معروفة لدى الجميع من "مخالفات جسيمة" مالية وإدارية وقانونية(كماورد في تقرير مراقب الشركات) أدت في النهاية إلى تراكم الديون وإفلاس المنتجع، فإننا نطالب بإحقاق الحق ورفع الظلم ومحاسبة الظالمين بدءأً من رئيس مجلس إدارة المنتجع وشركاؤه الذين ما أن أحسوا بانكشاف أمرهم حتى غادروا البلاد وبحوزتهم أموال العباد، هذه الأموال التي أستأمنتها لديهم عائلات أردنية اقتطعتها من قوت يومها وشقى عمرها داخل الأردن وفي بلاد الغربة كاستثمار لمستقبل أولادها بعد أن اطمأنوا إلى هذا المشروع الوطني الذي يتوافق مع قيمنا الاسلامية وعاداتنا المحافظة وبضمان وزارة السياحة الأردنية التي وضعت ختمها على جميع عقود البيع آنذاك،( كمرخص ومشرف ومتابع للمشاريع السياحية) !! هذه الأموال ستكون عرضة للضياع في حال تصفية المشروع إذا لم يتم جلب المسؤولين من أعضاء مجلس إدارة المنتجع والتحفظ على أملاكهم واموالهم ومحاسبتهم في أسرع وقت.

وبهذه المناسبة اتوجه لقضاءنا الشامخ والنزيه بالشكر والتقدير على اصدار هذه المذكرة والتى اثلجت صدور الملاك المتضررين.

وإننا نطالب دولة رئيس الوزراء الأفخم الدكتور عمر الرزاز ومعالي رئيس الديوان الملكي الأكرم ومعالي وزير الخارجية الأكرم بأن يوعزوا للمختصين بكافة الوزارات والجهات الرسمية ذات العلاقة بضرورة الاسراع في تنفيذ قرار المدعي العام الأردني ومذكرة الأنتربول الدولي للقبض على المطلوبين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنتجع وتسليمهم للأردن لمحاكمتهم بالتهم الموجهة إليهم من جرائم إقتصادية وغسيل أموال وغيرها وكما ورد في مذكرة الانتربول..!

الدكتور المهندس سامي كريشان

رئيس اللجنة التوجيهيه

ممثل الملاك والمتحدث باسمهم

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