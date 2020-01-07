الرئيسية | محليات عامل وطن يعثر على مبلغ مالي كبير ويرفض المكافآة

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق الإعلامي في أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة ان الوفاء والاخلاص تجسدا في موظفي أمانة عمان الكبرى من خلال العامل خليل احمد عبدالعال الذي وجد محفظة بها مبلغ مالي كبير حيث قام بإبلاغ مدير منطقة صويلح الذي بدوره اتصل مع صاحب محفظة النقود وقام العامل بارجاعها الى صاحبها مساء اليوم في مكتب مدير المنطقة مكتفيا بالشكر والتقدير رافضا أن يأخذ اي مبلغ نقدي نظير أمانته من صاحب العلاقة.

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