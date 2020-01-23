إستحداث مكتب للضمان في سلطة اقليم البترا

وطنا اليوم-عمان:وقعت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي اليوم الثلاثاء اتفاقية تفاهم مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لرفد السلطة بمكتب لموظفي الضمان ضمن االنافذه الاستثمارية في السلطة .

وقع الاتفاقية عن جانب السلطة رئيس مجلس مفوضي سلطة اقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات وعن جانب المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم الرحاحلة.

وتهدف الاتفاقية الى تسهيل الاجراءات وتبسيطها لتكون ذات طابع مؤسسي ومحورا للخدمات التي تقدم في مجال عمل المنشآت السياحية والاقتصادية في اللواء .

وقال الفرجات "إن الاتفاقية جاءت بهدف تسهيل اجراءات عمل اصحاب المنشآت الاقتصادية والسياحية في اللواء موضحا ان المكتب الذي سيتم استحداثه لهذه الغاية منوط به منح الكتب الرسمية المتعلقة باصحاب المنشآت ومنح براءة الذمة والاجابة على استفساراتهم والتعريف بالخدمات التي تقدمها المؤسسة واستقبال اشعارات اصحاب العمل والتقرير الطبي الاولي وتحديث بيانات المنشآت السياحية والاقتصادية مع الشمول الاولي للمنشآت والتي تهدف في مجملها تسهيل الاجراءات على متلقي الخدمات فيها .

وقدم الفرجات نبذه عن واقع الاستثمارات السياحية في البترا وخدمات البنية التحتية داعيا مؤسسة الضمان لتوجيه استثماراتها في المنطقة بما ينعكس ايجابا على توفير فرص عمل لابناء المنطقة وتنويع سبل المنتج السياحي واطالة مدة اقامة الزائر في المنطقة .

وفي السياق أشار مفوض الشؤون المالية والادارية والاستثمار الدكتور خليل ابو حمور ان السلطة قد حصلت على كود ضريبي خاص بها، بعد عدة لقاءات مع الشركاء حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لهذه الغاية مع دائرة الضريبة ودائرة الجمارك الاردنية مبينا انه سيتم توقيع مذكرات تفاهم أخرى مع عدد من المؤسسات والجهات التي تشترك مع السلطة في تقديم الخدمة .

واضاف ابو حمور ان السلطة اعلنت في وقت سابق عن حزمة من الحوافز الضريبية والاعفاءات الجمركية التي استفاد منها اقليم البترا أسوة بالمناطق التنموية في المملكة، وذلك من خلال الحصول على الكود الضريبي الخاص بالاقليم ولأول مرة .

والجدير بالذكر ان من اهداف مؤسسة الضمان الاجتماعي ترسيخ وبناء علاقات تشاركية متكاملة بين المؤسسات والهيئات الوطنية بما يكفل شمول فئات اكبر وتوفير استقرار مالي ووظيفي لاكبر عدد من المؤمن عليهم والاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المثلى.