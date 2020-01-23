الصحة تطمئن الأردنيين: نتخذ جميع الاجراءات الوقائية لسلامتكم

وطنا اليوم-عمان:اكدت وزارة الصحة في بيان صحفي اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والعلاجية التي تحفظ صحة المجتمع وخلوه من الامراض السارية والمعدية بين الوافدين ضمن فحوصات مخبرية ذات مستوى دقيق.

واوضحت الوزارة انها توسعت في اجراء الفحوص المخبرية التي تجرى للوافدين بإضافة فحوص جديدة من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين والوافدين على حد سواء.

وبين مدير الامراض الصدرية وصحة الوافدين الدكتور غازي شركس ان اجراء متابعة الفحوصات لدى الوافدين يخضع لمعايير محدده، وفي حال رغبة المواطن في التأكد من صحة الفحص يمكن اعادة الفحص في المختبرات المركزية التابعة للوزارة مع التحفظ عن اي فحوص قد يجرى في اي مختبر اخر.

وبين ان نتائج الفحوصات في اغلب الحالات للوافدين تظهر ما بين 48 الى 72 ساعة باستثناء الحالات التي يطلب اعادة الفحوصات لها سواء مخبرية او صورة شعاعية لها، والتأكد من مرض الامراض المنقولة جنسيا او مما قد يرفع وقت ظهور نتائج العينات الى 5 ايام.

وفي السياق ذاته اكد مدير المختبرات المركزية في وزارة الصحة الدكتور محمود الغزو ان المختبرات المركزية تتمتع بالمرجعية على مستوى الشرق الاوسط وتستخدم افضل الاجهزة والتكنولوجيا لتشخيص مسببات الامراض المعدية وتتبع المعايير العالمية مثل معايير منظمة الصحة العالمية ومركز رصد الامراض الامريكي CDC وصاحبة المرجعية في تشخيص مسببات الامراض المعدية.

واكد في توضيح على ما اثير خلال برنامج اذاعي حول صحة الفحوصات المخبرية، نود اعلامكم بأن العينة رقم 473 التي تم سحبها في مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين بتاريخ 2/12/2019 ان هذه العينة تعطي قيم ايجابية ( حاملة للمرض ) لبعض الكواشف وتعطي نتائج سلبية عند البعض الاخر، مما تطلب اجراء عينة اخرى لاجراء الفحوصات والتأكد من بعض الكواشف المخبرية، وبعد سحب عينة اخرى بتاريخ 13/12/2019 تبين ان هذه العينة تعطي نتائج ايجابية على كاشفين بطريقة ELISA وحسب التعليمات والمعايير العالمية وكذلك حسب المعايير المقره من قبل وزارة الصحة، فإن هذه التقنية تعتبر ايجابية) حاملة للمرض ) وبعد ذلك تم طلب سحب العينة داخل مديرية المختبرات وذلك للتاكد من مطابقة المعلومات والعينة للشخص المعني حيث سحبت العينة بتاريخ 18/12/2019 وبعد اجراء العديد من الفحوصات التي كلفت وزارة الصحة مئات الدنانير وذلك حفاظا على مصداقية وجودة النتائج الصادرة من مديرية المختبرات.

ونؤكد ان عمل الفحوصات لهذه الفئة في القطاع الخاص لا يعد توجيها من قبل وزارة الصحة حيث ان وزارة الصحة تتكفل باجراء جميع انواع الفحوصات اللازمة لاصدار النتائج مهما كانت التكلفة وعلى حسابها، لذا نرجو من مكاتب استقدام عاملات وعاملي االمنازل وكذلك الاشخاص المستقدمين بعدم اجراء الفحوصات على حسابهم الخاص لهذه الغاية كون النتائج المرجعية تصدر من وزارة الصحة فقط لا غير.