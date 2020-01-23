فروع مؤسسة الضمان الإجتماعي تحصل على المرتبة الأولى ومراتب متقدّمة في جائزة الخدمة الحكوميّة المتميّزة

وطنا اليوم-أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن المركز الاعلامي عن فوز عدد من فروع المؤسسة في جائزة الخدمة الحكوميّة المتميّزة في دورتها الخامسة التي يُنظّمها مركز الملك عبدالله الثاني للتميّز وشاركت أربعة فروع في المؤسسة من بين (45) مركز تقديم خدمة تتبع لـ(12) جهة حكومية حيث جاءت إدارة فرع ضمان الزرقاء في المركز الأول، وحصلت مديريّة ضمان جرش على المركز الثالث وإدارة فرع ضمان الطفيلة على المركز الرابع وإدارة فرع ضمان مأدبا على المركز الثامن وبتصنيف نجمتين وهي أعلى نتيجة تم الاعلان عنها بمستوى تقديم الخدمات في جائزة الخدمة الحكومية المتميزة.

ومن جانبه أعرب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة عن سعادته للإنجازات المتحققة والمتتالية التي تشهدها المؤسسة، مبيناً أنّ مؤسسة الضمان بكافة موظفيها لا تألو جهداً في تقديم أفضل الخدمات لجمهورها، مؤكداً أن حصول إدارات فروع المؤسسة على جائزة الخدمة الحكوميّة المتميّزة تضيف إلى المؤسسة إنجازاً أخر نفخر به، وأنّ المؤسسة أعطت الاهتمام بتضمين معايير الجودة في جميع مراحل عملها وتطوّرها والتي كان أحد أهدافها الاستراتيجيّة تعزيز الصورة الذهنيّة للمؤسسة بما يسهم في مدّ مظلة الحماية الاجتماعيّة لجميع العاملين.

وأكّد الرحاحلة أنّ المؤسسة قطعت شوطاً كبيراً في التحوّل الإلكتروني لخدماتها وهذا ما تجلّت ملامحه من خلال الإنجازات التي حققتها مؤخراً ومنها إطلاق حزمة متطوّرة من الخدمات الإلكترونيّة على موقعها الإلكتروني الجديد التي ساهمت بتخفيف الجهد والوقت على المؤمّن عليهم وجمهور المؤسسة، وهذا ما نتج عنه عدم حاجة متلقي الخدمات من مراجعة فروع ومديريات ومكاتب المؤسسة.

وبيّن مساعد المدير العام للفروع رئيس فريق جائزة الملك عبدالله الثاني للتميّز في المؤسسة السيد عبدربه الحباشنة أن مسؤوليّة المؤسسة تتضاعف لتقديم أفضل الخدمات وسيخلق فوزها دافعاً لمواصلة العمل الاحترافي من قبلها، مشيراً أنّ هذه الخطوة تأتي استكمالاً لجهود المؤسسة في تطبيق متطلّبات التميّز المؤسسي والوقوف على الممارسات الإداريّة الحديثة بما يستجيب لإحتياجات وتوقعات متلقي الخدمة بالحصول على خدمة متميّزة وفق أفضل المُمارسات والمعايير الدوليّة، مما ينعكس على منظومة وجودة الخدمات التي تقدّمها المؤسسة لجمهورها ويتوافق مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية.