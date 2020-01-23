الرئيسية | محليات نخوة عامل وطن تجتاح مواقع التواصل .. و الأردنيون: اتعبتنا ياعـوض

وطنا اليوم-عمان:نشر الناطق الإعلامي السابق لأمانة عمان الكبرى، الزميل مازن فراجين على صفحته الرسمية قصة و عنونها بـ"نخوة أردني".

و قال فراجين: "عامل الوطن عوض باكير يقدم نصف منزله المستأجر لإيواء اسره فقيره في اربد سمع مناشدتها عبر الاذاعه نخوته يفتقد لها الكثير من الاغنياء"

و بالتفاصيل بحسب مقربين من باكير، قرر عامل الوطن المتزوج و لديه 4 أطفال أن يقوم بمنح نصف منزله لسيدة و أطفالها في محافظة إربد شمالي الأردن.

و يروي عوض أن تبرعه بالمنزل للسيدة و أطفالها سيجعل المبلغ المتبقي من راتبه يصل لـ 125 ديناراً، فهو وزوجته التي تعمل بإحدى رياض الاطفال لا يزالان يدفعان أقساط المنزل.

يقولون ان عوض نفسه فقير؛ وأنه قال حينها ( لا يشعر بالفقير الا من ذاق الفقر ) أتصدقني يا عوض إن أقسمت لك اننا نحن الفقراء وأنت الغني؟ نحن الفقراء لاننا لا نملك جرأة عطائك ولا صدق بذلك ولا قلبك النابض بالمحبة والخير والبركة ! فمهما بلغ معنا المال مبلغاً لن نبلغ درجة غناك وأنت تستغني وتستعفف عن الدنيا وزخرفها لتستر سوءاتنا جميعًا!

عوض؛ أنت عوضنا عن كل ما أصابنا من بيروقراطية الحكومات المتعاقبة؛ أنت عوضنا عن زيف مظاهرنا الخادعة؛ أنت عوضنا عن تمثيليات حملات الخير ؛ أنت عوضنا عن مسرحيات الأمان الاجتماعي الكاذب؛ أنت عوضنا عن التقصير الرسمي والشعبي بحق الناس؛ وأنت عوضنا عن المحبة التي فقدناها ؛ وأنت عوضنا عن البركة التي تركناها فتركتنا !

آه يا عوض .... فقد كتبت اسمك مع أطهر الناس حين تبرعت بنصف ما تملك؛ هكذا دفعة واحدة وبقرار واحد بلحظة واحدة ! قبل عقود كان كل الأردنيين مثل عوض؛

واليوم أصبح هو عوضنا الوحيد عن أخلاقنا التي فقدناها!

عوض يستحق التكريم؛ وأجره عند الله أكبر من أي تكريم له؛ لكن انموذجٌ يستحق التشجيع ... عوض يستحق ان يخلد اسمه في الذاكرة الشعبية؛ وان يسمى باسمه أعلى وسام في الاردن يمنح لأصحاب العطاء المميز من أمثال عوض! عوض يجب ان يُدَرّس في التربية الاجتماعية والوطنية ؛ عوض هو ملخص لكل الخطب الدينية ومحاضرات الأخلاق ووصفات التكافل الاجتماعي الحقيقي!

عوض أنت فعلاً عوضنا عن كل من خان الأمانة وسرق البلد وقصّر في المسؤولية حتى وصلنا الى ما وصلنا اليه ؛ وكانت فعلتك هي البوق الذي لا يمكن معه الان ان نستيقظ من غيبوبتنا الفكرية ومتاهتنا الأخلاقية وأنانيتنا المادية ....

عوض ... كثّر الله من أمثالك؛ وزادك بالخير من نعيمه؛ وعوضك عنا كل خير!

و جاءت ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي تشكر عوض على مبادرته و تؤكد أن عوض أتعب كل ممن يملك المال و لا ينظر للفقراء و لو نظرة عطف، و هناك من طالب بتسلمه لرئاسة الحكومة.

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