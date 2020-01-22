الرئيسية | محليات الحكومة توضح أين ذهبت 200 مليون دينار المنحة الاماراتية

وطنا اليوم-عمان:أصدرت الحكومة، مساء الاثنين، توضيحاً حول منحة الـ 200 مليون دولار "الاماراتية" لتوسعة المدينة الطبية.

وقالت رئاسة الوزراء: "تعهد صندوق أبو ظبي للتنمية في شهر كانون الثاني من عام 2017 م بتقديم منحة بقيمة 200 مليون دولار للمملكة؛ لتنفيذ مشروع توسعة مدينة الحسين الطبية، وذلك ضمن مساهمة دولة الإمارات العربية الشقيقة في المنحة الخليجية".

وأضافت : اتضح بعد إجراء الدراسات التقييمية اللازمة أن مشروع توسعة مدينة الحسين الطبية يحتاج إلى أربعة أضعاف مبلغ المنحة؛ لذا تم الاتفاق بصورة مبدئية مع صندوق أبو ظبي للتنمية على الاستفادة من هذا المبلغ لإنجاز مشروعات تتعلق بتطوير شبكة الخدمات الطبية الملكية، خصوصا في الزرقاء وناعور، وتطوير البنية التحتية والخدمات في مدينة الحسين الطبية".

وبين الحكومة انه يجري حاليا التنسيق ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والخدمات الطبية الملكية لإنجاز الدراسات الأولية الخاصة بهذه المشروعات؛ ليصار إلى التنسيق مع صندوق أبو ظبي للتنمية لاعتماد تمويلها، والبدء بالإجراءات اللازمة لتنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الصرف على هذه المشاريع ستتم وفقا للإجراءات المتبعة للصرف من المنحة الخليجية، إذ لا يتم تحويل الأموال للمشاريع بشكل مسبق، وإنما يتم تحويلها بناء على طلبات سحب وفق تقدم سير العمل في تنفيذ المشاريع، وفق توضيح الحكومة.

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