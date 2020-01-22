الرئيسية | محليات الرزاز للأردنيين: أشروا لنا على مكامن الخلل

وطنا اليوم-عمان:أكّد رئيس الوزراء عمر الرزاز، أهميّة التقييم الدوري والمستمرّ لأداء المؤسسات والدوائر الحكوميّة الخدميّة، وضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فيها وديمومتها.

وأشار إلى أهميّة مكافأة الدوائر التي تؤدّي خدماتها بشكل متميّز بهدف تحفيزها على الاستمرار بأدائها، وتحفيز غيرها من الدوائر على الارتقاء بمستواها؛ مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التأشير إلى مواضع الخلل في الدوائر ذات التقييم المتدنّي، بهدف إصلاح الخلل ورفع سويّة الخدمات فيها.

جاء ذلك، خلال مناقشة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، أداء الدوائر الحكوميّة الخدمية، في ضوء إيجاز قدّمته وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة.

بدورها، أكدت غوشة أن الحكومة بصدد الانتهاء من تقييم أداء جميع الدوائر الحكومية الخدمية قريباً، موضحة أن إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، ومن خلال غرفة عمليات منصة بخدمتكم تضع اللمسات الأخيرة على تقريرين مهمين يستندان على الإحصاءات والمؤشرات الصادرة عن المنصة.

وأوضحت أن التقرير الأول يتعلق بتقييم أداء الدوائر الحكومية، فيما يتعلق الثاني بأداء ضباط ارتباط المنصة في تلك الدوائر؛ لافتة إلى أن غرفة العمليات في رئاسة الوزراء تقوم برصد ومتابعة أداء ضباط الارتباط من حيث جودة الردود والتفاعل مع طلبات المواطنين وحلها.

وأضافت غوشة أنه سيتم تكريم أفضل عشرة ضباط ارتباط تكريماً لهم على جهودهم وتحفيزا لزملائهم.

وأشارت إلى أنها ستعقد قريباً لقاء مع جميع الأمناء والمدراء العامين في الدوائر الحكومية للتأكيد على متابعة الطلبات الواردة عبر المنصة، وكذلك ضباط الارتباط لتسهيل وتسريع عملهم بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار إلى أن منصة بخدمتكم تضم 106 دوائر حكومية رئيسة وفرعية وأكثر من 200 ضابط ارتباط يمكن للمواطن التواصل معها وإرسال الأسئلة والاقتراحات التطويرية وتقديم الثناء والشكاوى حول الخدمات الحكومية والإبلاغ عن أي ممارسات تعتبر مخالفات.

وتوفر المنصة أربع قنوات مخصصة لإرسال تلك الطلبات، حيث يستطيع المواطن اختيار القناة المناسبة له للتواصل مع الحكومة، وهي تطبيق بخدمتكم، الاتصال مباشرة على مركز الاتصال الوطني، ومن خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية بالإضافة إلى خدمة الماسنجر على صفحة الفيسبوك الخاصة بإدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات/ رئاسة الوزراء.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر