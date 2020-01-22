الرئيسية | محليات البنك الدولي يضغط على الحكومة لإلغاء مشروع الصخر الزيتي

وطنا اليوم-عمان:يضغط البنك الدولي بشدة على الحكومة الاردنية حتى تتراجع عن مشروع ضخم للطاقة تصادف انه مدعوم بمظلة استثمارية من ثلاث دول هي الصين وماليزيا واستونيا بعنوان انتاج الكهرباء والطاقة من الصخر الزيتي .

وابلغ وزير المالية محمد العسعس اعضاء في اللجنة المالية لمجلس النواب بانه تلمس اعتراضات المؤسسات المانحة الدولية على مشروع الزيت الصخري حتى خلال جولته الاخيرة من المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن ويثور خلاف شديد بسبب الآراء التي تتحدث فيها عن المشروع ادارة البنك الدولي ضمن نقاشات ما يسمى بخطة الاصلاح الاقتصادي الهيكلية.

ويحاجج البنك الدولي هنا بان انتاج الكهرباء من الصخر الزيتي يزيد من عبء فاتورة الطاقة الكهربائية باعتبار الكهرباء الناتجة عن صهر الصخر الزيتي اكثر كلفة من بقية انواع الكهرباء بما فيها تلك التي تنتج من الغاز .

بقي الموقف البنك الدولي صامدا وهو يضغط على الحكومة الاردنية لإلغاء مشروع الصخر الزيتي حفاظا على سياسة تقليص منسوب العجز المالي في الميزانية .

وبعيدا عن هذا النوع من الضغط السياسي تصر ووزارة الطاقة الاردنية في استجابة غير مباشرة على اعادة التفاوض حول اسعار شراء الكهرباء من هذا المشروع الصيني الماليزي الاستوني العملاق مما يثير ضجة واسعة وخلافا بدأ يتخذ نمطا سياسيا خصوصا والحديث هنا حسب الفرقاء عن استثمار ضخم بملياري دولار تدعمه الصين مصرفيا ولأول مرة في تاريخ علاقاتها مع الاردن .

بالنسبة للجبهة التي تؤيد مشروع الصخر الزيتي تثار شكوك سياسية لها علاقة بضغط دولي وامريكي تحديدا يحاول خدمة وتمكين اتفاقية الغاز الاسرائيلي المثيرة للجدل بدلا من مشروع الصخر الزيتي وعلى اساس ان تكلفة انتاج الكهرباء من الغاز لا تزال اقل منها من الصخر الزيتي وهو ما ذكرته على هامش سجالات برلمانية وزيرة الطاقة الاردنية هالة زواتي حتى وهي تتحدث مع البرلمانيين .

لا يزال الجدل محتدما في الاردن سياسيا وبرلمانيا حول هذا الموضوع والمشروع .

ويتخذ الجدل شكل تنافس محتمل بين مجموعة استثمارية بمظلة صينية تضغط لبقاء وصمود مشروع بقاء وصمود الصخر الزيتي .

وبين مظلة امريكية تريد حماية اتفاقية الغاز الاسرائيلي .

وكان رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطراونة قد قال بان مناقشات مشروع قانون لإلغاء اتفاقية الغاز الاسرائيلي ستبدأ الاسبوع المقبل ووفقا للنائب صالح العرموطي لا تزال هذه الاتفاقية تشكل خطرا داعهما على الاردن والاردنيين .

بالنسبة لنائب رئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي فقد تم التوافق على عدم وجود مناقشة عامة لاتفاقية الغاز الاسرائيلي المزعوم وعلى اساس ان اللجنة القانونية تضع صياغة القانون لإلغاء الاتفاق ثم يحوله حسب الدستور المجلس للحكومة وبدون نقاش فيما تبقى للحكومة فرصة للتهرب من هذا الاستحقاق التشريعي .

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