الدخان المهرب بالأردن.. سوق تحركه أصابع خفية

وطنا اليوم-عمان:ما ان تشتري علبة سجائر من نوع «دينهل» من أحد المحلات التي تبيع دخانا مهربا، حتى تجد سعره مختلفا عن أمس ويجيبك البائع «بأن سعره قد ارتفع»

ويعزو البائع ارتفاع اسعار الدخان المهرب الى تشديد الرقابة الجمركية وشح هذه السجائر في السوق.

وفي اليوم التالي تشتري نفس نوع علبة السجائر من محل آخر فتجد السعر هو ذاته، ثم تعود في وقت آخر وقد تجد السعر قد انخفض او ارتفع في معظم المحلات في آن واحد ما يفسر حالة واحدة فقط هو ان المورد للدخان المهرب هو شخص واحد أو ان الامر محصور بجهات المعنية.

يقول الموظف محمد ابراهيم الذي يعتمد على الدخان المهرب ان المحلات المعروفة ببيع مثل هذه السجائر تبيع بسعر موحد وكأنها على اتفاق او ان جهات محددة تتحكم باسعار السوق.

ويضيف الشاب الثلاثيني «لم اعد استطع شراء السجائر التي أدخنها فقد ارتفع سعرها بشكل غير معقول كما انها تنقطع فجاة من السوق ثم تعود فجاة وعليه اصبحت اتناول سجائر أقل ثمنا وسط اغراق السوق بها لضمان توافرها الدائم.

ورجح مراقب فضل عدم ذكر اسمه ان السجائر المهربة المتواجدة في الأسواق تتم بعمليات منظمة وهذا ما يفسر توافرها رغم تشديد الرقابة الجمركية او المرجعيات المعنية حيث «ثمة جهات معينة تسيطر على السوق وقد تجد تسهيلات ضمن الحلقات التي تمر بها حتى تتواجد بالسوق وبكثرة».

ويعاني الاردن من عمليات التهريب خصوصا السجائر منها ما يؤثر على انتاج المنتج المحلي من جهة وخزينة الدولة من جهة أخرى حيث صرح مصدر مسؤول في وقت سابق ان تهريب السجائر بالذات اضعف ايرادات الخزينة بنسب هائلة غير معلنة العام الفائت.

وزير المالية الاسبق عمر ملحس قال الاسبوع الفائت في مقابلة تلفزيونية مع الزميل عصام قضماني ان ما يضبط من عمليات تهريب السجائر لا يشكل 5% من عمليات التهريب الكلية لها سنويا، فيما ذكرت دائرة الجمارك في تصريحات صحفية سابقة ان حجم المضبوطات من السجائر اكثر من مليون علبة سجائر خلال 10 شهور في العام الماضي.

وقال الزميل قضماني في مقالة له ان تقديرات تهريب الدخان تخسر الخزينة 300 مليون دينار سنويا، حسبما صرح له مسؤول حكومي.

صاحب سوبرماركت في احدى الضواحي الراقية في عمان يبيع بعض علب السجائر المهربة باربعة دنانير والذريعة حسب رأيه هو انقطاعها المستمر من جهة والسعر الذي يتحكم به البائع أو «المهرب» ان جاز التعبير.

تتجاوز مشكلة تهريب الدخان الذي يلقى رواجا لدى كثير من المدخنين في السوق الى أمر آخر يطرح تساؤلات عن ماهية الجهات التي تسيطر على عمليات التهريب بشكل منظم وتتحكم باسعار السوق.