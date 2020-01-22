الرئيسية | محليات الملك عن الهلال الشيعي : علينا جميعا مواجهته

وطنا اليوم-عمان:تحدث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مقابلة صحفية مع "فرانس 24 بالانجليزية"، عن الهلال الشيعي الذي سبق وحذر من نفوذه في المنطقة العربية.

وقال جلالة الملك "عندما قلت تلك العبارة استخدمت تعبير الهلال الشيعي، ولكن في الواقع هو الهلال الإيراني الذي لديه امتداداته في العراق وسوريا ولبنان".

واعتبر الملك أن هذا " أمر كان علينا جميعا مواجهته، وكلنا نتابع التحديات الداخلية التي تواجه الشعب الإيراني".

وقال الملك: أعتقد أن الاقتصاد في وضع صعب، وهذا يضع ضغوطات على النظام، وكما هو الحال في منطقتنا، لدينا أكبر جيل من الشباب في التاريخ، وجميعهم يريدون فرصا في الحياة والاستقرار، لذا يجب علينا جميعا التوصل لطريقة من أجل العمل على اقتصاداتنا داخليا لتوفير حياة أفضل للناس، وهذا تحد كبير على ما أعتقد بالنسبة لإيران والشعب الإيراني، الذي يستحق فرصا لحياة أفضل وللازدهار".

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