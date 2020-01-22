الرئيسية | محليات الملك: الأردن في حالة تأهب أعلى لمواجهة وكلاء إيران

وطنا اليوم-عمان:قال جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مقابلة صحفية مع "فرانس 24 بالانجليزية"، إن الأردن من منظور عسكري في حالة تأهب أعلى لمواجهة وكلاء إيران.

وأجاب الملك على سؤال الصحفي " هل رأيتم أي مؤشرات إلى أن وكلاء إيران يخططون ربما لاستهداف الأردن؟ قائلا "كان هناك مستوى تهديد أعلى خلال عام 2019 على أهداف معينة داخل الأردن، فمن منظور عسكري نحن في حالة تأهب أعلى لمواجهة وكلاء قد يستهدفون".

وأكمل الملك" نعم، كان هذا مصدرا للقلق، ولكن لحسن الحظ لم يحدث شيء".

وأوضح الملك قوله" عندما نقول حالة تأهب أعلى، فهو لأننا نرصد اتصالات تتحدث عن أهداف في الأردن، وبالتالي نتخذ الإجراءات اللازمة للرد بالشكل المناسب ونكون متأهبين لأي شيء، لم يحدث شيء، ولكن مرة أخرى، أعتقد أنه علينا أن نعود إلى الحوار بيننا جميعا، لأن أي سوء تقدير من أي طرف يعد مشكلة لنا جميعا، وكلنا سندفع الثمن".

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