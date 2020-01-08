الرئيسية | محليات الملك يعلق على مقتل قاسم سليماني

وطنا اليوم-عمان:قال جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مقابلة صحفية مع "فرانس 24 بالانجليزية"، إن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق، هو "قرار أمريكي"، مشددًا على ضرورة إنهاء التوتر في المنطقة.

وأوضح الملك في المقابلة أن "ما نود نحن فعله هو التأكيد على أن هذا أمر قد حصل، ونحن الآن على أعتاب عقد جديد وليس فقط عام جديد".

وأعرب جلالة الملك عن أمله بتصويب الاتجاه في المنطقة، من خلال السعي للتهدئة والحد من التوتر في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال " كل شيء في هذه المنطقة متشابك، فما يحصل في طهران سيؤثر على بغداد ودمشق وبيروت، وعملية تحقيق السلام بين الفلسطينيين وتل أبيب".

وأضاف الملك " أعتقد أن زيارتي إلى أوروبا تأتي في توقيت مناسب، وهناك يجب أن نبحث في تعزيز التواصل بعقلانية واحترام، بدلا من أساليب الخطاب التي تؤجج المشاكل، وقد تقود إلى الهاوية".

ومن المقرر أن يبدأ جلالة الملك يوم غد الثلاثاء جولة عمل تشمل عواصم أوروبية عدة.

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