إخلاء مدرسة كفر راكب الثانوية عقب وفاة 3 أشخاص

وطنا اليوم-عمان:قررت وزارة التربية والتعليم، الأحد، إخلاء مدرسة كفر راكب الثانوية للبنات، بعد وفاة 3 إصابة اخر اثر انهيار سور مدرسة كفر راكب الثانوية في لواء الكورة بمحافظة اربد.

وقال الدفاع المدني في بيان له ان انهيار السور، نتج عنه 3 وفيات وإصابة وصفت بالمتوسطة، وجميعهم من الجنسية العربية.

وبين أن كوادر الإنقاذ عملت على تحرير الوفيات من تحت الأنقاض باستخدام معدات الإنقاذ الخاصة بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله وإخلاء الوفات إلى مستشفى الأميرة راية الحكومي.