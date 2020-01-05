مجلس النواب يدين تصريحات السفير الأميركي في تل أبيب

وطنا اليوم-عمان:دان مجلس النواب التصريحات التي صدرت عن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والتي تصف التواجد الأردني في الضفة الغربية بين عامي 1948 و 1967 بـ”الاحتلال”، وإدعائه أنها أراض تابعة لسيادة الكيان الصهيوني.

ووافق المجلس على إصدار بيان يستنكر تصريحات السفير، وقال رئيس لجنة فلسطين يحيى السعود إن على الأمريكيين العودة للشرعية الدولية وعليهم العودة لمعسكر السلام لا أن يعودوا لمعسكر الظلام”.