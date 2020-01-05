الرئيسية | محليات الحكومة تقر نظام الخدمة المدنيّة الجديد والبطاينة يصفه بالعصري

وطنا اليوم-عمان:أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز النظام المعدِّل لنظام الخدمة المدنيّة لسنة 2020

وقال وزير العمل نضال البطاينة، إن النظام الجديد، تضمن منح نقاطاً تنافسية إضافية للحاصلين على شهادات مهنيّة معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.

كما تضمن النظام الجديد العديد من المفاهيم الحديثة في تخطيط وإدارة الموارد البشرية، والارتقاء بالأداء العام للموظفين الحكوميين، وتم بموجبه تطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين من خلال تحفيز الخريجين للانخراط السريع في سوق العمل في القطاع الخاص بمنحهم نقاط إضافية على ترتيبهم.

وبحسب الوزير، تضمن النظام الجديد العديد من المفاهيم الحديثة في تخطيط وإدارة الموارد البشرية، والارتقاء بالأداء العام للموظفين الحكوميين، وتم بموجبه تطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين من خلال تحفيز الخريجين للانخراط السريع في سوق العمل في القطاع الخاص بمنحهم نقاط إضافية على ترتيبهم التنافسي في ديوان الخدمة المدنية وبواقع (20) نقطة، على أن تكون الخبرة في القطاع الخاص متصلة لمدة عامين على الأقل من تاريخ نفاذ النظام كشرط لبدء منح النقاط، ومسجلة في قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماع.

وأوضح الوزير أن نظام الخدمة المدنية الجديد يراعي تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص من حيث جذب الشباب الأردني وبناء نظام حوافز قائم على الأداء بحيث يكون المعيار أداء الموظف وإنتاجيته كما هو في القطاع الخاص.

وأكد الوزير، أن النظام الجديد للخدمة المدنية عصري حسب ما تعهدت به الحكومة، ومن شأنه أن يضمن رفع سوية الموظف العام وإجراء تحول ملموس في القطاع العام.

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