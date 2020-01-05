غارمات يناشدن الامير حمزة بن الحسين التدخل لدى والدته لاعفائهن من القروض والفوائد

وطنا اليوم- اعتصم المئات من الغارمين والغارمات امام صناديق الاقتراض التي تشرف عليها مؤسسة الملكة نور الحسين، مطالبين باعفائهم من القروض والفوائد التي تسببت في حبس العديد من المدينين، وتسببت في تشتت الاسر والالحاق الضرر فيها، ويذكر ان الاف المواطنين وقعوا ضحية لصناديق التمويل التي ضاعفت الديون عليهم لارتفاع الفائدة التي تصل احيانا الى اكثر من 20%.

وقد رفع المعتصمين لافتات طالبوا خلالها سمو الامير حمزة بن الحسين التدخل لدى والدته الملكة نور الحسين بشطب الديون والفوائد.