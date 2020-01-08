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مرصد لمراقبة أداء المسؤولين ورجال الدولة وحماية حقوق المواطنين
وطنا اليوم-عمان:أعلنت جماعة عمان لحوارات المستقبل عن إطلاق مرصدها الذي سيتولى مراقبة الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسلطات الدستورية وللمؤسسات والمسؤولين في القطاعين العام والأهلي على الصعيدين الفردي من خلال مراقبة أداء الوزراء والمدراء والرؤساء في المؤسسات الحكومية والأهلية من أحزاب ونقابات وجمعيات وغرف ونشطاء في العمل العام وكذلك الأداء الجماعي العاملين في الدوائر والمؤسسات وإصدار تقرير حول مستوى هذا الأداء ومواطن الخلل فيه.
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