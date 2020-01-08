الرئيسية | محليات مرصد لمراقبة أداء المسؤولين ورجال الدولة وحماية حقوق المواطنين

وطنا اليوم-عمان:أعلنت جماعة عمان لحوارات المستقبل عن إطلاق مرصدها الذي سيتولى مراقبة الأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للسلطات الدستورية وللمؤسسات والمسؤولين في القطاعين العام والأهلي على الصعيدين الفردي من خلال مراقبة أداء الوزراء والمدراء والرؤساء في المؤسسات الحكومية والأهلية من أحزاب ونقابات وجمعيات وغرف ونشطاء في العمل العام وكذلك الأداء الجماعي العاملين في الدوائر والمؤسسات وإصدار تقرير حول مستوى هذا الأداء ومواطن الخلل فيه.

كما سيتولى المرصد مراقبة حقوق المواطن، وجودة الخدمات المقدمة له، سواء من المؤسسات الحكومية أو الأهلية كشركات الكهرباء والاتصالات والمياة.... الخ، ومدى تأثر المواطن بسلوك مقدمي الخدمات وقرارات صانعي السياسة، وإصدار تقارير توثيقية حولها، وسيشمل عمل المرصد الحقوق السياسية للأفراد، وكذلك حقهم في الحصول على خدمات عامة تلبي حاجاتهم، بالإضافة إلى حقهم بالعمل، وسائر حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية، وسيقوم المرصد بأداء عمله من خلال إجراء الاستبيانات والمقابلات والمتسوق الخفي كما سيشمل عمل المرصد مراجعة القوانين والأنظمة بهدف تقديم مقترحات لتطويرها، ويهدف المرصد إلى تقييم جودة الأداء للمؤسسات والعاملين فيها بالإضافة إلى جودة الخدمة وستتعاون الجماعة مع العديد من المؤسسات في الداخل والخارج لتحقيق أهداف المرصد ونشر نتائج أعماله بالتعاون مع وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي

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